“Segreto rivelato”: Ascari (M5s) rischia la stessa accusa che aveva rivolto (ingiustamente) a Delmastro

Stefania Ascari, parlamentare M5s, rischia di finire a processo dopo che il 27 novembre scorso nel corso di una seduta dell’audizione antimafia ha rivelato informazioni coperte da segreto durante l’audizione del giornalista Michele Santoro. Un’eventualità che include un beffardo paradosso: si tratta infatti della stessa accusa che proprio la deputata grillina aveva rivolto (ingiustamente) al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, a proposito del caso dell’anarchico Cospito.

Che cosa ha combinato la Ascari? Pur di difendere a spada tratta il collega di partito, l’ex pm Roberto Scarpinato, ha lanciato accuse di mafia su imprenditori incensurati, facendo saltare perfino le coperture di un collaboratore di giustizia. Nel suo intervento a Palazzo San Macuto, Ascari ha fornito dettagli e nomi sull’azienda che ha assunto Maurizio Avola, il pentito della strage di via D’Amelio, nomi che erano coperti da “segreto” proprio per proteggere i diritti interessati.

A denunciare la vicenda lo stesso Santoro, che ha scritto due lettere: una alla presidente della Commissione Antimafia,Il giornalista e conduttore televisivo, in una lettera aperta , indirizzata alla deputata M5s scrive: “Nel corso della mia recente audizione mi ha posto alcune domande che avevano come scopo quello di accertare la sincerità della collaborazione diin merito alla strage di via D’Amelio. Credo che derivassero da affermazioni, per altro secretate, di altri soggetti precedentemente sentiti dalla Commissione Antimafia, piuttosto che da approfondimenti personali e che, quindi, lei non fosse in grado di percepirne la portata offensiva”.