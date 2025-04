Dazi, in corso un vertice di governo: Meloni ha annullato tutti gli impegni di oggi

L'emergenza Usa

Emergenza dazi, la premier Giorgia Meloni ha annullato gli impegni odierni per fare il punto della situazione in un vertice a Palazzo Chigi con alcuni ministri. Nella sede del governo poco fa ha fatto il suo ingresso il ministro degli Affari Ue Tommaso Foti: sono presenti, tra gli altri, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e quello dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. A breve dovrebbe raggiungere i colleghi anche il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Al vertice sui dazi con i ministri interessati, convocato a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, è prevista anche la presenza dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani: il primo in presenza, il secondo collegato da Bruxelles.