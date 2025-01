Sanremo, Emis Killa è indagato e si ritira. Voci su Jalisse e Al Bano come sostituti, ma arriva la smentita

Emis Killa si ritira dal Festival di Sanremo 2025. Il rapper, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, è indagato dalla procura di Milano per associazione a delinquere ed è stato colpito dal Daspo che gli vieta di assistere agli incontri di calcio come riferisce il Corriere della Sera- Da lì la decisione di mollare il festival: “Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare”, scrive il rapper sui social. Il rapper, “spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi”. “Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici”, scrive il rapper in una nota dopo che il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta ‘Doppia curva’, che a fine settembre ha portato a 19 misure cautelari e all’azzeramento delle due curve del tifo di Milano. Killa, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, risulta indagato per associazione a delinquere.

Sanremo, chi sostituirà Emis Killa

“Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare”, sottolinea Emis Skilla. Per poi concludere: “Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest’anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”.

Tra i nomi in ballo per sostituire Emis Killa, oltre che gli intramontabili vincitori di un vecchio festival, i Jalisse, ci sarebbe Al Bano: “Ha fatto bene a ritirarsi e ad evitare polemiche. Sanremo è un palcoscenico dove già è difficile rimanere sereni quando si va a cantare a cuor leggero, figuriamoci con un peso mediatico del genere addosso”, dice all’Adnkronos Al Bano, che aveva presentato più brani per Sanremo 2025 a Carlo Conti. Il fatto che si liberi un posto tra i Big le fa gola? “No. Avevo un mio piano con Sanremo quest’anno. Tornarci per dire: questo è il mio ultimo Sanremo da concorrente. Di canzoni gliene ho presentate tre. Conosco il mio valore e non lo svendo, un valore che va oltre le Alpi e anche oltre gli Urali”, scandisce il cantante di Cellino San Marco. Se Carlo Conti la dovesse chiamare per sostituire Emis Killa? “Ne parleremmo ma state sicuri che non lo farà. E comunque credo che non accetterei di sostituire qualcuno, non fa parte dei miei piani”, conclude.

Gasparri: “La figuraccia si poteva evitare”

“Sono veramente contento che Emis Killa si sia ritirato dal festival. Non so se la mia dichiarazione lo abbia indotto, io avevo informato i vertici della Rai di questa vergogna: via la gente inadeguata dal festival”. Così Maurizio Gasparri all’Adnkronos, commentando a caldo la notizia del ritiro dal festival di Sanremo di Emis Killa a seguito della notizia che l’artista è indagato per associazione a delinquere. “Io avevo fatto un’interrogazione in Vigilanza, avevo informato verbalmente, la Rai aveva tutte le possibilità di evitare questo sconcio”, scandisce il senatore Gasparri, che proprio qualche ora fa aveva definito ‘inaccettabile’ la partecipazione del rapper milanese alla manifestazione. “Spero che lo abbiano indotto al ritiro sia le mie parole che un ritorno di saggezza della Rai, perché di questa Rai in servizio pubblico concorso canoro ci siamo anche seccati -tuona il capogruppo di Forza Italia al Senato nonché componente della Commissione Vigilanza Rai- Il decoro e l’onore valgono per tutti, non solo per i politici. Che Emis Killa si trovi un lavoro”. Nell’interrogazione che Gasparri aveva presentato all’ad Rai si citava, tra gli altri, proprio Emis Killa: “Aveva un rapporto professionale di amicizia professionale” con il capo ultrà del Milan Luca Lucci, si legge nell’atto visionato dall’Adnkronos. “Ha fatto concerti per la società della moglie di Lucci” e “ci sono varie foto che lo ritraggono insieme a Lucci e ad altri personaggi”.