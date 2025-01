Milano, criminalità da record: quattro rapine in mezz’ora, arrestati due giovani nordafricani

Milano fa paura, la criminalità sembra alzare l’asticella a ogni nuovo malvivente in azione, capace di superare in sgomento e virulenza il record fissato dall’ultimo predecessore. E così, ai (dis)onori delle cronache salgono oggi due nordafricani ventenni che i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale: due nordafricani di 22 e 26 anni. Rapine da guiness, verrebbe da dire, se non fosse per la gravità del primato conquistato: hanno compiuto quattro rapine in due ore. Ma procediamo con ordine…

I fatti risalgono alla mattinata del 4 gennaio scorso, quando a seguito di richiesta al 112, i militari sono intervenuti nell’area intorno alla Stazione Centrale dove, tra le 07.45 e 08.15, i due hanno commesso quattro rapine ai danni di altrettante vittime che sono state percosse, minacciate con un taglierino e derubate dei rispettivi smartphone, del denaro e di alcuni effetti personali.

I due rintracciati e fermati dai carabinieri durante la fuga

A stretto giro, un equipaggio ha rintracciato il 26enne, in Piazza Luigi di Savoia, il quale alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma invano. Il giovane infatti di lì a poco si è ritrovato di fronte le forze dell’ordine che lo hanno intercettato e fermato poco dopo in Via Settembrini. Nella sua disponibilità è stato rinvenuto il taglierino, nonché una banconota da 50 corone norvegesi sottratta a una vittima.

Entrambi i giovani nordafricani hanno tentato di disfarsi del bottino, inutilmente…

In Via Vitruvio, intanto, un’altra pattuglia ha riconosciuto il 22enne. Il quale, dopo aver spintonato un militare, ha cercato di dileguarsi fuggendo di gran corsa in cerca di salvezza per le vie limitrofe. Salvo poi essere subito raggiunto e fermato a sua volta. Quest’ultimo, durante la fuga ha cercato di nascondere sotto un’auto in sosta il suo giubbino. Giubbino al cui interno nascondeva tre smartphone e 600 euro in contanti. I carabinieri hanno recuperato la refurtiva e l’hanno restituita agli aventi diritto. I militari poi hanno accompagnato i due nordafricani arrestati presso la casa circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria.