Biden, niente commiato internazionale: saltano gli incontri con Meloni, il papa e Zelensky

Niente commiato internazionale per Joe Biden che il 20 gennaio lascerà la Casa Bianca al presidente eletto Donald Trump. Il rogo devastante di Los Angeles lo ha costretto ad annullare il viaggio a Roma. Niente incontro con le autorità italiane, niente saluto con la premier Meloni e il presidente Mattarella. Ma la rinuncia che più gli brucia è quella con papa Francesco. Il pontefice gli aveva chiesto clemenza per i detenuti nel braccio della morte delle prigioni federali e il presidente Usa aveva convertito la pena capitale in ergastoli per quasi tutti i casi.

Salta il commiato internazionale di Joe Biden

Biden, che in un’intervista a Usa Today ha rivendicato che avrebbe potuto battere Donald Trump se fosse rimasto in corsa per la Casa Bianca, deve rinunciare all’incontro finale, tenuto riservato fino all’ultimo momento, con Volodymyr Zelensky. Un’altra beffa, proprio all’indomani del varo dell’ultima tranche da mezzo miliardo di dollari di aiuti militari a Kiev del presidente democratico. Poche ore prima della partenza per Roma e il Vaticano l’inquilino uscente della Casa Bianca ha deciso di cancellare l’ultimo viaggio all’estero della sua presidenza. Ha scelto di rimanere a Washington per monitorare la tragedia dei devastanti incendi che hanno messo in ginocchio la California. Nella notte di giovedì l’ambasciata americana di via Veneto veniva informata del cambio di programma. Presente a Santa Monica, a poche miglia dai devastanti incendi di Los Angeles, insieme al governatore della California, Biden si è reso conto che la gravità di quella tragedia rendeva inopportuno il suo viaggio. Meglio restare negli Stati Uniti a tentare di coordinare la lotta contro le fiamme.

Il rogo di Los Angeles fa annullare l’ultima trasferta estera

È rientrato a Washington dove ha pronunciato l’orazione funebre al funerale di Stato dell’ex presidente Jimmy Carter. Ma subito dopo, anziché imbarcarsi per il volo transatlantico, è tornato alla Casa Bianca per avere un rapporto aggiornato sulla situazione a Los Angeles. La tragedia dell’incendio ha innescato anche un corto circuito politico con le pesanti accuse di Trump contro il presidente in carica e il governatore democratico della California, Gavin Newsom. “Incompetenti e incapaci”. E per Biden c’è anche il fianco scoperto della sindaca di Los Angeles, Karen Bass. Martedì, mentre l’intera cittadina di Palisades andava a fuoco, la Bass era in Ghana.