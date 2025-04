“Trump ha evitato la terza guerra mondiale e non solo”: le parole dell’inviato russo, Usa e Russia verso il disgelo

Nuovi accordi a Washington

Guerra in Ucraina e non solo. L’invitato del Cremlino a Washington, Kirill Dmitriev, ha spiegato che negli ultimi giorni sono stati fatti “tre passi avanti su un gran numero di questioni” dalle due superpotenze. Inoltre, il delegato ha fatto sapere che “i temi in discussione si erano accumulati in tre anni di assenza quasi totale di comunicazioni fra Russia e Stati Uniti” e per questo motivo “il dialogo e il processo per la soluzione delle questioni aperte, avrà bisogno di tempo, ma (l’inizio) è positivo e costruttivo”. Sembra che gli Usa e la Russia siano vicine al disgelo delle loro relazioni e presto saranno definite anche le date per un nuovo turno di colloqui fra i due Paesi: In occasione della visita di Dmitriev, esponente russo di più alto livello negli Stati Uniti dall’inizio dell’invasione in Ucraina, sono state sollevate le sanzioni a suo carico.

Donald Trump è deciso a trovare opzioni “reali e durature” per risolvere la crisi in Ucraina e l’inviato del Cremlino ha garantito che su questo dossier sono stati fatti “progressi significativi”, prima di lasciare gli Stati Uniti. Secondo il funzionario russo, il presidente americano “non ha solo evitato una terza guerra mondiale ma anche reso possibili progressi significativi per una soluzione del conflitto”. La visita di Kirill Dmitriev ha peraltro coinciso con l’annuncio di Trump dei dazi verso i Paesi alleati e amici.

Usa e Russia verso il disgelo: si discute di partnership economiche

Secondo quanto affermato da Dmitriev, nel giro del suo rientro in Russia saranno approvate le date dei negoziati a livello politico e tecnico. “Il dialogo prosegue e ci saranno molti altri incontro di importanza cruciale – ha poi continuato il funzionario di Mosca – con la partecipazione inclusa di esponenti politici e tecnici cruciali russi”. Durante il soggiorno a Washington, l’inviato del Cremlino con delega agli investimenti esteri ha riferito ai giornalisti di aver dialogato sulle prospettive “di una cooperazione economica fra Russia e Stati Uniti nell’Artico, sulle terre rare e in altri settori in cui possiamo costruire relazioni costruttive e positive”. “Rappresentanti della comunità degli affari americana hanno espresso la loro disponibilità a occupare le nicchie lasciate libere dalle imprese europee che si sono ritirate dai mercati russi”, ha proseguito il rappresentante di Mosca.

Nuovi sviluppi sull’Ucraina

“Prima, alcuni parlavano di soluzioni che sapevano essere impossibili, con posizioni che non rappresentavano soluzioni reali”, ha spiegato l’inviato russo a proposito della guerra in Ucraina e specificando che “con l’amministrazione Trump si pensa invece a quello che è davvero possibile, a quello che può davvero funzionare e a come possiamo individuare una soluzione a lungo termine”. Inoltre, il rappresentante russo ha citato l’accordo per evitare raid contro infrastrutture energetiche durante il conflitto russo-ucraino, attestando che si tratta di un “primo passo per la de escalation di un conflitto“.