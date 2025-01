Due condannati a morte dicono no a Biden e rifiutano la grazia. Ecco chi sono gli altri 35 “salvati”

Due dei 37 condannati a morte federali graziati da Joe Biden rifiutano l’atto di clemenza, che commuta la sentenza in ergastolo ostativo. Shannon Agofsky e Len Davis, entrambi detenuti nel penitenziario federale di Terre Haute, in Indiana, hanno infatti presentato un ricorso d’emergenza per bloccare la commutazione della pena, sostenendo che accettarla renderebbe più difficile il già arduo cammino dei loro appelli per avere riconosciuta la loro dichiarata innocenza.

Il ricorso dei condannati a morte contro la grazia concessa da Biden

Nei loro ricorsi, riporta oggi Nbc, i due condannati infatti sostengono che commutando la pena di morte in ergastolo i loro casi perderebbero di “attenzione” riservata ai casi di pena capitale. Ma secondo il costituzionalista Dan Kobil, della Capital University Law School di Columbus, in Ohio, i due detenuti hanno poche possibilità di successo nel loro tentativo di rifiutare la grazia di Biden. Una sentenza del 1927 della Corte Suprema infatti stabilisce che il presidente ha il potere di concedere grazie e commutazioni di pena “e il consenso del condannato non è richiesto”.

Ecco i 37 detenuti del braccio della morte federale che hanno ottenuto la commutazione della pena, con i rispettivi Stati e i dettagli della condanna, compresi i due che hanno rinunciato.

Shannon Wayne Agofsky (Texas): Condannato nel 2004 per l’omicidio di un detenuto.

Billie Jerome Allen (Missouri): Condannato nel 1998 per il suo coinvolgimento in una rapina a mano armata durante la quale è stata uccisa una guardia della banca. È coimputato di Norris Holder.

Aquilia Marcivicci Barnette (Carolina del Nord): Condannato nel 1998 per l’uccisione della sua ex fidanzata e di un altro uomo durante un furto d’auto.

Brandon Leon Basham (Carolina del Sud): Condannato nel 2004 per il rapimento e la morte di una donna in seguito a un’evasione dal carcere. È coimputato di Chadrick Fulks.

Anthony George Battle (Georgia): Condannato nel 1997 per l’uccisione di una guardia carceraria.

Meier Jason Brown (Georgia): Condannato nel 2003 per l’accoltellamento mortale di un impiegato postale.

Carlos David Caro (Virginia): Condannato nel 2007 per l’uccisione di un detenuto in un carcere federale.

Wesley Paul Coonce, Jr. (Missouri): Condannato nel 2014 per l’omicidio di un compagno di detenzione nell’unità di salute mentale di un carcere federale. È un coimputato di Charles Hall.

Brandon Michael Council (Carolina del Sud): Condannato nel 2019 per aver ucciso due impiegati di banca nel corso di una rapina.

Christopher Emery Cramer (Texas): Condannato nel 2018 per l’uccisione di un compagno di detenzione in una struttura federale. È un coimputato di Ricky Fackrell.

Len Davis (Louisiana): ufficiale di polizia condannato nel 2005 per aver ordinato l’uccisione di un testimone per un’indagine interna su una denuncia di cattiva condotta della polizia nei suoi confronti.

Joseph Ebron (Texas): Condannato nel 2009 per l’uccisione di un detenuto in una struttura federale.

Ricky Allen Fackrell (Texas): Condannato nel 2018 per l’uccisione di un detenuto in una struttura federale. È un coimputato di Christopher Cramer.

Edward Leon Fields, Jr. (Oklahoma): Condannato nel 2005 per l’uccisione di due campeggiatori su un terreno federale.

Chadrick Evan Fulks (Carolina del Sud): Condannato nel 2004 per il rapimento e la morte di una donna dopo un’evasione dal carcere. È un coimputato di Brandon Basham.

Marvin Charles Gabrion, II (Michigan): Condannato nel 2002 per aver ucciso una donna su un terreno federale.

Edgar Baltazar Garcia (Texas): Condannato nel 2010 per l’accoltellamento mortale di un detenuto in una struttura federale. È un coimputato di Mark Snarr.

Thomas Morocco Hager (Virginia): Condannato nel 2007 per un omicidio legato alla droga.

Charles Michael Hall (Missouri): Condannato nel 2014 per l’omicidio di un detenuto nell’unità di salute mentale di una prigione federale. È coimputato di Wesley Coonce.

Norris G. Holder (Missouri): Condannato nel 1998 per l’uccisione di una guardia giurata durante una rapina in banca. È coimputato di Billie Allen.

Richard Allen Jackson (Carolina del Nord): Condannato nel 2001 per aver sparato mortalmente a una donna mentre si trovava in una proprietà federale.

Jurijus Kadamovas (California): Condannato nel 2007 per il suo coinvolgimento negli omicidi e nei rapimenti a scopo di riscatto di cinque immigrati dalla Russia e dalla Georgia. È coimputato di Iouri Mikhel.

Daryl Lawrence (Ohio): Condannato nel 2006 per l’uccisione di un agente di polizia in servizio speciale durante un tentativo di rapina in banca.

Iouri Mikhel (California): Condannato nel 2007 per il suo coinvolgimento negli omicidi e nei rapimenti a scopo di riscatto di cinque immigrati russi e georgiani. È coimputato di Jurijus Kadamovas.

Ronaldo Mikos (Illinois): Condannato nel 2005 per l’uccisione di un testimone del Gran Giurì federale in un’indagine su una frode Medicare.

James H. Roane, Jr. (Virginia): Condannato nel 1993 per aver partecipato a una serie di omicidi legati alla droga. È coimputato di Corey Johnson e Richard Tipton.

Julius Omar Robinson (Texas): Condannato nel 2002 per l’uccisione di due uomini in un contesto di traffico di droga.

David Anthony Runyon (Virginia): Condannato nel 2009 per il suo coinvolgimento nella morte di un ufficiale della Marina in un contesto di omicidio su commissione.

Ricardo Sanchez, Jr. (Florida): Condannato nel 2009 per il suo coinvolgimento nell’omicidio per droga di una famiglia, tra cui due bambini. È un coimputato di Daniel Troya.

Thomas Steven Sanders (Louisiana): condannato nel 2014 per il rapimento con conseguente morte di una bambina di 12 anni.

Kaboni Savage (Pennsylvania): Condannato nel 2013 per il suo coinvolgimento nell’uccisione di 12 persone in un contesto di traffico di droga.

Mark Isaac Snarr (Texas): Condannato nel 2010 per l’accoltellamento mortale di un compagno di detenzione in un carcere federale. È coimputato di Edgar Garcia.

Rejon Taylor (Tennessee): Condannato nel 2008 per il furto d’auto, il rapimento e la morte del proprietario di un ristorante.

Richard Tipton (Virginia): Condannato nel 1993 per aver partecipato a una serie di omicidi legati alla droga. È coimputato di Corey Johnson e James H. Roane, Jr.

Jorge Avila Torrez (Virginia): Ex-marine condannato nel 2014 per l’uccisione di un compagno di servizio.

Daniel Troya (Florida): Condannato nel 2009 per il suo coinvolgimento nell’omicidio per droga di una famiglia, tra cui due bambini. È un coimputato di Ricardo Sanchez, Jr.

Alejandro Enrique Ramirez Umana (Carolina del Nord): Condannato nel 2010 per l’uccisione di due fratelli in un ristorante della Carolina del Nord.

Non sono stati inclusi nell’elenco Dzhokhar Tsarnaev, condannato per l’attentato alla maratona di Boston del 2013 che ha ucciso 3 persone e ne ha ferite più di 260, Robert Bowers, condannato per la sparatoria alla sinagoga di Pittsburgh del 2018 che ha provocato 11 morti, e Dylann Roof, condannato per la sparatoria alla chiesa afroamericana di Charleston (South Carolina) del 2015 che ha provocato 9 morti. (Fonte: USA Today, 23/12/2024)