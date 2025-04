Persino Floris perde la pazienza con Schlein e la sinistra: “Stare insieme è volontà politica, imparino dalla maggioranza” (video)

Lo sfogo a "Piazza Pulita"

Persino Giovanni Floris stronca Elly Schlein: “Lo stare insieme è volontà politica”, afferma il conduttore di “Dimartedì” intervistato dal collega di rete a La7 Corrado Formigli a PiazzaPulita. Il giudizio richiestogli su governo, magigoranza, opposizione suona come una condanna politica dell’operato delle opposizioni, in primis della segretaria dem. Un altro passaggio suona così: “In questo l’opposizione dovrebbe imparare dalla maggioranza“, spiega il conduttore di DiMartedì. “Lo stare insieme è volontà politica. Le differenze ci sono, ma loro riescono a tenersi insieme nonostante le differenze”. Dal suo punto di vista anelerebbe che Schlein o chi pe lei si facesse federatrice delle forze di centrosinistra, che invece procedono in ordine sparso.

Floris a “Piazza Pulita” spiazza Formigli

Ne sa qualcosa Floris che ogni santo martedì allestisce il suo salottino “rosso” rigorosamente anti-meloniano. Ogni settimana i suoi ospiti hanno licenza di sparare a zero sul governo ed enfatizzare le sue presunte divisioni. Quale frustrazione deve prendere un elettore di sinistra che constata come le forze di opposizioni facciano l’opposto di quel che si richede a una coalizione: il dono della sintesi. Per questo, le parole di Floris dette da sinistra colpiscono il bersaglio sonoramente. In una giornata in cui Elly Schlein ha chiamato in conclave il Pd in un luogo simbolo dell’antifascismo, Palazzo Cervi, vicino a Reggio Emilia. Con un programma del tutto autoreferenziale. Si arriva da una settimana imbarazzante: da un voto “bifronte” in Europa sul riarmo: un sì, no, forse. Con un sabato problematico in quanto c’è la manifestazione “pacifista” in piazza a Roma indetta da Giuseppe Conte: alla quale i dem potrebbero partecipare alla spicciolata. Insomma, il Pd è uno sconquasso, Elly non sa come tenere buoni i suoi e Floris non fa sconti. Anche lui, evidentemente, da uomo di sinistra sta perdendo la pazienza:

A sinistra fanno tutto quel che non dovrebbero fare: “L’opposizione ragiona al contrario – prosegue Floris -: ‘Marciamo divisi e colpiamo insieme’. No – insiste- bisogna fare la cosa opposta“.