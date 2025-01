Los Angeles brucia, evacuata Hollywood: i video agghiaccianti sul web. Biden annulla il viaggio in Italia

Almeno cinque persone sono morte nei violenti incendi che infuriano da ieri intorno a Los Angeles e che ora minacciano il distretto di Hollywood, i cui residenti hanno ricevuto l’ordine di evacuare. È stata ordinata l’evacuazione della zona mentre ieri sera le fiamme hanno cominciato a divorare le colline, a poche centinaia di metri dall’Hollywood Boulevard e dal famoso Teatro Cinese.

Un altro incendio è scoppiato in serata anche nel vicino quartiere di Studio City, preoccupando le autorità. Circa 1.500 edifici sono stati distrutti e più di 100.000 abitanti sono stati costretti a fuggire di fronte alle fiamme. Le autorità temono di scoprire altre vittime. Los Angeles è stata spazzata da “venti della forza di un uragano combinati con condizioni di estrema siccità”, ha dichiarato il sindaco Karen Bass durante una conferenza stampa ieri sera, spiegando in questo modo la causa degli incendi. Il presidente uscente Joe Biden, che è attualmente in visita in California, ha annullato il suo viaggio programmato in Italia, ha comunicato la Casa Bianca.