Treviso, rientra dal Congo e muore di febbre emorragica sospetta. Si attendono gli esami dello Spallanzani

Rientra da un recente viaggio in Congo e muore. È un nuovo “caso sospetto di febbre emorragica” quello accaduto ieri in provincia di Treviso. La vittima – deceduta nella serata del 16 dicembre – è un uomo di 55 anni di Trevignano che era tornato a casa di recente da un viaggio nell’Africa centrale, dove è in atto una vera e propria epidemia. La segnalazione arriva dal Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana di Treviso.

“Sono in corso gli accertamenti diagnostici, che consentiranno di fare luce sull’eziologia della malattia, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma”, fa sapere la Regione Veneto in una nota. In attesa degli accertamenti diagnostici sono state comunque attivate tempestivamente le misure di sanità pubblica previste per questi casi, in accordo con il Ministero della Salute, l’Istituto Spallanzani e l’Istituto Superiore di Sanità. È stato inoltre attivato il protocollo che dispone l’isolamento fiduciario domiciliare per l’unico contatto noto dell’uomo e avviata la relativa sorveglianza sanitaria. Casi sospetti anche in Campania.

Il ministero della Sanità del Congo: è una forma grave di malaria

Il ministero della Sanità del Congo ha dichiarato oggi che la malattia precedentemente non identificata e che circola nella regione di Panzi è “una forma di malaria”. “Il mistero è stato risolto. Si tratta di un caso di malaria grave, sotto forma di malattia respiratoria, indebolito dalla malnutrizione”, ha affermato in un comunicato il ministero della Sanità. Lo riferisce l’agenzia Reuters sul suo sito. Le autorità locali hanno fatto sapere che la malattia aveva ucciso 143 persone nella provincia sudoccidentale di Kwango a novembre. Casi di “malaria grave” sono stati segnalati a Panzi, nella provincia di Kwango, nel sud-ovest della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), teatro di un focolaio di una malattia non diagnosticata con sintomi di febbre. Lo ha riferito il ministero della Sanità congolese, secondo quanto riporta l’Agence congolaise de presse, l’agenzia di stampa ufficiale del Paese africano, sul proprio account X.