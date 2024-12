Tragedia nel Milanese, in fiamme un appartamento al secondo piano: 1 morto e 1 ferito grave

Tragedia nel Milanese. È di un morto e di un ferito grave, ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, il bilancio di un incendio scoppiato stamattina a Bresso (Milano). Le fiamme sono divampate in un appartamento al secondo piano di un edificio di sei piani. La vittima, 60 anni, viveva insieme ad altri due fratelli. Uno è stato portato trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano: le sue condizioni sono particolarmente critiche. Il terzo uomo è l’unico rimasto illeso, accompagnato dai soccorritori del 118 all’ospedale Bassini in codice verde per i controlli di rito.

Incendio a Milano, 1 morto e un ferito grave

Sul posto è intervenuto un ampio dispiegamento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni con due auto pompe, un’auto botte, l’auto scala e il carro soccorso per un totale di circa 20 uomini al lavoro per mettere in salvo le vittime e domare l’incendio. Secondo quanto riferito proprio dai pompieri, il rogo sarebbe partito dalla cucina per cause ancora da accertare. Attivato il Nucleo investigativo antincendio. Non è stata necessaria l’evacuazione della palazzina. Presenti anche i carabinieri.