La prima svolta di Trump: dirà addio agli accordi di Parigi sul cambiamento climatico firmati da Biden

“Si prevede che il presidente eletto metta in mostra la potenza economica e militare degli Stati Uniti, cercando di instillare paura nei rivali e ottenere maggiori concessioni dagli alleati”, scrive il Wall Street Journal in un articolo in cui analizza come Donald Trump intende condurre la sua politica estera in un mondo più pericoloso, tra “accordi e deterrenza”. Secondo consiglieri attuali e passati del tycoon, gli Stati Uniti non sono stati temuti abbastanza all’estero durante l’amministrazione Biden. Mostrando la potenza economica e militare americana, la seconda presidenza Trump dovrebbe portare la pace o, almeno, evitare ulteriori escalation in Ucraina, in Medio Oriente e oltre, scrive il WSJ. “Sarà un ritorno alla pace attraverso la forza. La deterrenza sarà ripristinata”, ha detto Robert O’Brien, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, che potrebbe ricoprire un ruolo importante nell’amministrazione entrante. “I rivali americani capiscono che le cose di cui si sono approfittati negli ultimi quattro anni non saranno più tollerate”, ha aggiunto.

“Mike Pompeo e Nikki Haley non faranno parte della mia Amministrazione”

Il presidente eletto ha comunicato che Mike Pompeo e Nikki Haley non saranno chiamati a far parte della sua seconda Amministrazione. “Non inviterò l’ex ambasciatrice (all’Onu) Nikky Halei, né l’ex segretario di Stato (ed ex direttore della Cia) Mike Pompeo a unirsi all’Amministrazione Trump, attualmente in fase di formazione”, ha scritto nella notte il tycoon in un post su Truth. “Ho apprezzato molto il lavoro fatto con loro in passato e desidero ringraziarli per il servizio reso al nostro Paese”, ha aggiunto nel post che si conclude con lo slogan “Make America Great Again”.