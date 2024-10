Quindicenne ucciso in una sparatoria nel centro di Napoli. Ruotolo (Pd) scrive che è colpa del governo

Sparatoria nella notte in centro a Napoli: un 15enne è stato ucciso e altri due minorenni sono stati feriti gravemente e ricoverati in ospedale. Il ragazzo era incensurato. Il personale della Polizia di Stato è intervenuto in via Carmeniello al Mercato all’angolo con corso Umberto I: qui è sstato trovato riverso a terra privo di vita il corpo del ragazzo. Secondo quanto si apprende, al Cto sono stati ricoverati un 17enne, colpito anche lui da un proiettile ma non in pericolo di vita; e un 14enne con lievi escoriazioni probabilmente per una caduta. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.

Folle notte di fuoco a Napoli: rimane ucciso un 15enne. Feriti due minorenni

Ci sono dunque altri due minorenni feriti nel corso della folle notte di fuoco al centro di Napoli. Al Cto sono stati ricoverati i due giovani, probabilmente coinvolti nella stessa sparatoria. Si lavora per ricostruire la dinamica della tragedia: dalle prime verifiche si ipotizza che ci sia stato un inseguimento, ricostruisce Repubblica. Sul posto, sin dalle prime ore del mattino, decine di poliziotti e gli esperti della Scientifica. Nelle telecamere di videosorveglianza, forse, la chiave del delitto. Si chiamava Emanuele Tufano il 15enne incensurato del Rione Sanità, ucciso a colpi di pistola. La dinamica dell’episodio è ancora in corso di ricostruzione, Le indagini condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli. Nel pomeriggio in Prefettura è previsto un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato d’urgenza dal Prefetto Michele di Bari. Al vertice, convocato per le 16, parteciperà anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme ai rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria.

Quindicenne ucciso in una sparatorira. Per Ruotolo del Pd è colpa del governo

Gli inquirenti stanno ancora indagando sulla dinamica dei fatti che subito dal Pd fa sciacallaggio. Si alza la voce di Sandro Ruotolo che con ditino alzato accusa il governo. L’ europarlamentare e componente della segreteria nazionale del Pd su X scrive: “Ucciso nella notte in una sparatoria un ragazzo di 15 anni. Si muore e si uccide ormai da giovanissimi. E invece di prevenire il governo risolve con il carcere. Abbiamo bisogno di asili nido, di contrastare povertà educativa e culturale. Abbiamo bisogno di dare una speranza ai giovani di Napoli”.