Tragedia a Napoli: 16enne uccide un giovane musicista a colpi di pistola per il parcheggio di un motorino

Ucciso da un colpo di pistola in piena notte – nella centralissima piazza Municipio, a Napoli, all’angolo con via Medina – per il parcheggio di uno scooter. Una tragedia. Il corpo del 24enne Giovanbattista Cutolo è stato trovato intorno alle cinque del mattino. Il giovane è un musicista, membro dell’orchestra Scarlatti Camera Young, suonava il corno. La polizia ha individuato in poche ore il movente dell’omicidio: una discussione per il parcheggio di un motorino, poi degenerata in aggressione. In Questura è stato portato un sospettato: ha 16 anni. Un’altro dramma che fa accapponare la pelle.

Napoli, giovane musicista 24enne freddato all’alba

Una vicenda atroce. La banalità del male, la violenza omicida per futili motivi. Nella notte, alla polizia è arrivata una segnalazione per un uomo a terra all’altezza del civico 80 di piazza Municipio. E’ la ricostruzione del Corriere della Sera. “La richiesta di aiuto era della findanzata del musicista, con lui al momento dell’aggressione. In pochi minuti, una volante è giunta sul posto dalla vicina Questura. All’arrivo degli agenti il giovane, 24 anni compiuti lo scorso 4 agosto, era però già morto”.

Gli inquirenti hanno fermato un sospettto: un 16enne

Subito gli inquirenti hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona. Il 24enne ucciso a sangue freddo era residente a Mugnano, faceva parte dell’Orchestra Scarlatti Young, diretta da Gaetano Russo. E si stava specializzando nella classe di corno del Conservatorio San Pietro a Majella. La sua findanziata ha testimoniato con quanta passione vivesse queto impegno nella musica classica. “L’ultimo spettacolo importante a cui aveva partecipato risale a pochi mesi fa, nell’Archivio di Stato in piazzetta Grande Archivio, il 27 aprile. Era uno di quei giovani strumentisti cresciuti nei laboratori musicali della nuova orchestra Scarlatti – racconta il Corriere-. Una fine atroce.