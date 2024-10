Animali in Senato, il via libera è vicino. Boom di richieste nel cimitero dei “migliori amici” dell’uomo

Si accelera in Senato per il via libera agli animali da compagnia -cani e gatti, almeno per il momento- che verranno dotati di passi per gli uffici di Palazzo Madama. I questori Nastri, De Poli e Meloni martedì tornano a riunirsi, cercando di trovare la formula che accontenti tutti. Ma, al di là dei necessari dettagli, pare che la Politica non possa e non voglia rinunciare ad avere al fianco, anche nei Palazzi, il proprio amato cagnolino o gattino. “Non mi stupisce affatto questa novità, sapesse quanti sono i politici, anche senatori, che sono mie clienti, ieri uno di loro è venuto a trovare il suo animale che sta qui da un po’ di tempo… .”, dice all‘AdnKronos Luigi Molon, 76enne proprietario di Casa Rosa, dimora nella zona del Portuense a Roma, l’unico cimitero italiano autorizzato alla sepoltura degli animali, con tanto di nome e lapide. Nella struttura, il veterinario oggi in pensione, ospita un migliaio di spoglie degli amati quattro zampe.

