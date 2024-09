Meloni a Parigi: “Dagli atleti paralimpici un insegnamento a tutti gli italiani: orgogliosa di voi”

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto visita agli atleti italiani impegnati alle Paralimpiadi di Parigi. “Sono molto contenta di essere qui. Penso che sia straordinario avere l’occasione di ringraziare questi atleti che stanno dando all’Italia delle soddisfazioni straordinarie”: queste le parole della premier, dopo essere arrivata a Casa Italia.

Per Meloni, giunta nella capitale francese da Cernobbio, gli atleti paralimpici ”sono un grande insegnamento per tutti gli italiani e raccontano una cosa molto bella: è cioè che i grandi limiti sono soprattutto nella nostra testa. Se abbiamo la forza di superarli nella nostra testa possiamo scoprire cose che non avremmo mai immaginato”. Ricevuta a Casa Italia dal ministro dello Sport, Andrea Abodi e dal Presidente del CIP Luca Pancalli, Meloni ha poi ringraziato Pancalli ed espresso apprezzamento per “lo slogan scelto dalla Federazione ‘Physique du role’, che è una provocazione molto intelligente”.

“Tutta l’Italia tifa per voi”

”Penso che questi ragazzi, che tutta l’Italia sta tifando, meritino di avere le istituzioni al loro fianco e di avere una presenza delle istituzioni. Già è stato qui il presidente Mattarella, c’è ovviamente il ministro dello Sport, ma penso che fosse soprattutto una grande emozione per me avere l’occasione, seppure in velocità, di venirli a salutare personalmente”, ha aggiunto ancora Giorgia Meloni.

Il pranzo e la visita alla mostra di Meloni

Il presidente Meloni ha pranzato a Casa Italia, installata nello storico ristorante Pre Catelan situato nel Bois de Boulogne, a ovest di Parigi, con alcuni degli atleti medagliati, fra i quali Giada Rossi, Carlotta Gilli e Manuel Bortuzzo, i ciclisti Fabrizio Cornegliano, Anna Vitelaru e Lorenzo Bernard, e Matteo Parenzan. Il premier, secondo quanto si apprende, ha donato una bandiera tricolore al Comitato Italiano Paralimpico e ha visitato la mostra di Michelangelo Pistoletto allestita all’interno di Casa Italia. Secondo le stesse fonti è stato un momento “gradevole e conviviale”.