Assunta sul tetto olimpico: Legnante vince l’oro di Parigi 2024 anche nel lancio del peso (video)

L’azzurra Assunta Legnante ha conquistato la medaglia d’oro nel lancio del peso F12 alle Paralimpiadi di Parigi. L’italiana ha chiuso al primo posto la finale allo Stade de France, davanti all’uzbeka Safiya Burkhanova, argento con 14.12, e alla cinese Yuping Zhao, bronzo con 12.21.

Per Assunta Legnante si tratta del secondo oro francese dopo quello nel disco in due gare disputate, sesta medaglia alle Paralimpiadi, per la terza volta campionessa paralimpica del peso dopo Londra 2012 e Rio 2016, con nel mezzo l’argento di Tokyo 2020.

Assunta Legnante, 46 anni, la star dei Giochi paralimpici di Parigi

La 46enne di Frattamaggiore, una carriera olimpica alle spalle troncata prima da problemi visivi, poi da un glaucoma, è diventata una delle star più acclamate dei Giochi di Parigi 2024. Ai microfoni di Raisport Assunta Legnante ha anche fatto sfoggio di ironia: “Voglio andare a Los Angeles 2028, non ho mai visto l’America e non la vedrò comunque”.

Assunta Legnante è diventata un personaggio grazie anche alle sue ormai celebri mascherine di animali che indossa in pedana: “Sono il risultato di un progetto con l’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Gli studenti hanno fatto dei disegni che sono poi stati inseriti in un contest sui social media e sono state scelte due mascherine”. Quella del lancio del disco, dove ha vinto la medaglia d’argento “mostra occhi azzurri con le bandiere tricolori e che potrebbe rispettare i miei veri occhi”. E l’altra, la più significativa e forse controversa, che ha indossato nel peso è lo sguardo della Gioconda. Un capolavoro, come quello realizzato oggi dalla campionessa azzurra.