La premonizione di Hillary Clinton è forse qualcosa in più di un semplice presentimento. Forse sa qualcosa. “Ci sarà una sorpresa di ottobre, per far deragliare la corsa di Kamala Harris alla Casa Bianca. Non so quale, ma sarà enorme, e dobbiamo essere pronti ad affrontarla”, è stata la frase sibillina dell’ex candidata democratica, che fu sconfitta da Donald Trump. Ieri, a margine di un incontro organizzato dalla Clinton Global Initiative, durante l’Assemblea generale dell’Onu, Hillary ha ipotizzato trappole da parte di potenze straniere per favorire Trump e influenzare le elezioni americane.

La previsione di Hillary Clinton su Kamala Harris

“Basta ascoltare quello che dice, le minacce che fam ha annunciato chiaramente che intende rovesciare il nostro sistema, perciò le elezioni del 5 novembre rappresentano davvero una minaccia esistenziale per l’America”. La Clinton – come racconta Repubblica – si aspetta “un’enorme sorpresa di ottobre, perché ci sono paesi molto attivi nel tentativo di influenzare le nostre elezioni, come Russia, Iran e anche Cina. Forse cercheranno di distruggere la credibilità di Harris, con le menzogne. Sappiamo come funziona il meccanismo. Qualcuno mette in giro sui social una storia falsa, tipo quella riguardo me stessa, che conducevo un traffico di bambini per pedofili dal sottoscala di una pizzeria di Washington. I media conservatori come la Fox tv la riprendono, senza fare alcuna verifica, e così anche gli altri sono costretti a riportarla. A quel punto tutti la sentono, anche se è una bugia. Non so cosa accadrà, ma dobbiamo aspettarci qualcosa di grosso”. L’ex segretaria di Stato Usa pensa a Putin, che “vuole chiaramente ricostruire la grande Russia, se non proprio l’intero ex impero sovietico”. Con la complicità di Trump, secondo la Clinton.