Trump- Harris, sondaggio del Nyt: testa a testa e parità. Nessun effetto Kamala in America

Trump e Harris sono in assoluta parità nei sondaggi americani. A dirlo è una delle fonti più autorevoli del giornalismo statunitense e mondiale, il New York Times, che specifica come il recente duello in tv tra i due contendenti alla Casa Bianca, secondo molti osservatori a vantaggio della candidata democratica, non abbia spostato nulla in termini di consensi.

Trump-Harris, il sondaggio del Nyt

Il dibattito non ha spostato l’ago della bilancia. Donald Trump e Kamala Harris restano testa a testa con il 47% ciascuno. E’ quanto emerge da un sondaggio di New York Times, The Philadelphia Inquirer e Siena College, secondo il quale la vicepresidente è però avanti a Trump in Pennsylvania. In una indagine condotta quasi interamente dopo il secondo tentato assassinio dell’ex presidente, Harris è avanti nello stato di quattro punti e ha il 50% dei consensi a fronte del 46% di Trump .

Il tycoon sul taglio dei tassi Fed: “Segno che l’economia va male”

La decisione della Fed di tagliare i tassi di mezzo punto percentuale dimostra che l’economia degli Stati Uniti si trova in una “pessima” fase oppure che la banca centrale sta “facendo politica”. Lo ha detto Donald Trump commentando la mossa della banca centrale americana. “Credo che sia la dimostrazione che l’economia va molto male se tagliano i tassi di così tanto, supponendo che non stiano facendo politica”, ha detto il candidato repubblicano alla Casa Bianca ai giornalisti. “Oppure – ha aggiunto – stanno facendo politica, o l’una o l’altra cosa in quanto è stato un taglio importante”. Non è la prima volta che il tycoon critica il governatore della Fed Jay Powell o accusa la banca centrale indipendente di agire politicamente.

Kamala chiede meno costi per le famiglie sull’assistenza sociale

Kamala Harris ha annunciato di voler limitare i costi dell’assistenza ai minori, contenendo la loro quota nelle spese delle famiglie entro il 7 per cento. Questa proposta segue quanto contenuto nella strategia dell’amministrazione del presidente Joe Biden, nella cui scrittura Harris è stata molto coinvolta. Il vicepresidente, tuttavia, non ha fornito dettagli su come otterrebbe questo risultato o come finanzierebbe tale misura. “Il mio piano è che nessuna famiglia, nessuna famiglia, dovrebbe pagare più del 7 per cento del proprio reddito nell’assistenza all’infanzia”, ha detto la candidata dem.