“Facciamo il malto largo!”. “Piove, governo ladro”. Le tristi gag di Fratoianni e Bonelli sotto effetto di birra (video)

Il tasso alcolemico, l’altro sera, era piuttosto alto, alla festa di Avs. E non a caso sono fioccate battute e freddure dal sapore politico non particolarmente spiritose, ma che tra i protagonisti della serata, Elly Schlein, Riccardo Magi, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni, che si sono sbellicati in risate. Dopo il dibattito tra i rappresentati del cosiddetto “Campo largo” alla festa di Alleanza Verdi e Sinsitra, i leader hanno fatto un brindisi a base di birra, sotto la pioggia della Capitale, con la conduttrice del dibattito, Serena Bortone, che scherzava: “Coalizione bagnata, coalizione fortunata”. E Fratoianni: “allora non posso non aggiungere: ‘piove, governo ladro’”. Risate dalla platea della festa. Risatona anche per la battuta, arrivata dalla platea e accolta con entusiasmo da Fratoianni, sul “malto largo”. Sì, sì, facciamo il malto largo. Ma qualche battuta su Renzi e Calenda no?