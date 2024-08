Preso l’attentatore di Solingen: è un profugo siriano scovato da un cane molecolare. L’Isis rivendica

Gli agenti di polizia tedeschi del Comando delle operazioni speciali (SEK) hanno fatto irruzione in una residenza per rifugiati dopo l’attacco a Solingen. Secondo le prime informazioni non confermate, sarebbe stato arrestato un siriano. Lo scrive Bild. L’alloggio per i richiedenti asilo si trova a soli 300 metri dal Fronhof, il luogo dell’attacco. E a 150 metri dal punto in cui gli investigatori hanno trovato nel pomeriggio l’arma che sarebbe stata usata venerdì sera dall’assassino, che ha ucciso tre persone e ne ha ferite gravemente otto. A individuare il coltello i cani molecolari e le tracce dell’aggressore.

La rivendicazione Isis dell’attentato di Solingen

Nelle stesse ore Amaq, il canale di notizie dell’organizzazione terroristica Isis, ha rivendicato: “L’aggressore del raduno cristiano nella città di Solingen in Germania ieri era un soldato dello Stato islamico”. L’azione è stata condotta “per vendicare i musulmani in Palestina e ovunque”.

Secondo quanto è stato appreso da Bild, un cane della polizia ha condotto gli investigatori direttamente dal luogo in cui è stato trovato il coltello alla residenza per richiedenti asilo in Wupperstrasse/Goerdelerstrasse a Solingen. L’unità speciale ha quindi circondato l’edificio e fatto irruzione poco dopo le 20 si stasera.

Secondo Welt, un testimone ha raccontato alla polizia che durante la strage l’attentatore, vestito di nero avrebbe gridato “Allahu Akbar”. Il terrorista islamico ha colpito le persone a caso tra la folla, nel corso di un concerto del Festival della diversità, mirando alla gola. Le vittime sono un uomo di 67 anni e un uomo e una donna di 56 anni. Otto persone sono rimaste ferite e 4 di esse sono in pericolo di vita. Il deejay e produttore discografico Tobias Topic ha raccontato sui social che, durante la sua esibizione, il personale della sicurezza gli ha chiesto di continuare a suonare per evitare che si scatenasse il panico tra la folla.