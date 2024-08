Olimpiadi, no degli azzurri all’allenamento nella Senna. Al posto degli atleti si tuffa il Ct Rubaudo

Niente allenamento nella Senna per i nuotatori azzurri che tra giovedì e venerdì dovranno disputare la 10 chilometri, sebbene l’organizzazione delle Olimpiadi, dopo l’ennesimo stop and go, avesse comunicato la possibilità di farlo. Al loro posto per provare il campo di gara, ovvero il tratto di Senna tra tra pont Alexandre III e pont de l’Alma, si è tuffato il ct della nazionale Stefano Rubaudo, che ha assunto la decisione di evitare la prova nel fiume insieme al tecnico Fabrizio Antonelli e agli stessi azzurri, di concerto con la dirigenza federale. Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri stanno rifinendo la preparazione presso una piscina del circuito olimpico.

Il no degli azzurri alle prove nella Senna: “Preferiamo evitare contaminazioni”

“Ci fidiamo degli organizzatori e delle professionalità medico-scientifiche deputate ai controlli della Senna, ma preferiamo evitare rischi di contaminazioni di qualsiasi genere provando il campo gara “, ha chiarito Antonelli, spiegando che “abbiamo svolto allenamenti specifici per nuotare pro e controcorrente e abbiamo studiato nel dettaglio il campo gara. Siamo pronti ad affrontare avversari e difficoltà ambientali”.

Il ct si tuffa al posto degli atleti per provare il campo di gara

Rubaudo, prima medaglia d’oro agli europei del fondo italiano a Terracina nel 1991, dopo aver svolto la prova ha trasferito agli atleti dati e sensazioni raccolti nel campo di gara. “Ho percorso mezzo giro e ho ricevuto conferma di quanto sapevamo. L’acqua non ha sapore né odore, le correnti sono molto forti”, ha spiegato il Ct, sottolineano che “controcorrente impieghi il triplo del tempo per eseguire lo stesso tratto dal lato opposto”. “Hanno allargato il passaggio sotto al ponte che ha creato un imbuto durante la gara di triathlon. Ora – ha concluso – vado a trasferire le informazioni alla squadra per pianificare al meglio la tattica di gara”.

Non solo l’Italia: anche altri atleti evitano la Senna

Le prove nella Senna sono state aperte da quattro ragazzi junior della Francia che hanno fatto da apripista ripresi dalle telecamere; poi ci sono stati alcuni atleti che hanno nuotato, altri che hanno preferito evitare. Confermato il programma-gare: giovedì la 10 chilometri femminile e venerdì la 10 chilometri maschile; entrambe con inizio alle 7.30.