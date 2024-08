Musk è nel mirino di Ue e media italiani: piovono minacce e bufale (il cybertruck al leader ceceno)

Ormai è un attacco concentrico contro Elon Musk da parte dei poteri forti italiani: non ci sono solo gli attacchi del macroniano Gozi, che minaccia di far chiudere X in Europa. Dopo Bruxelles, anche i media italiani, tra cui siti che vantano alcuni dei debunker più noti della Rete, sparano fake news contro il signor Tesla. Come la bufala del cybertruck donato da Elon Musk al leader ceceno Ramzan Kadyrov che sabato aveva diffuso un video in cui, al volante del pick-up elettrico con tanto di mitragliatrice montata a bordo, ringraziava il fondatore di Tesla per il “regalo”.

La provocazione del generale ceceno sul cybertruck di Musk: i media italiani

“Sei davvero così idiota da pensare che io abbia donato un Cybertruck a un generale russo?” ha scritto Musk su X. “Un altro esempio di quanto mentono i media tradizionali”, ha aggiunto. Kadyrov aveva scritto di aver ricevuto il Cybertruck da Musk e dopo aver elogiato le qualita’ del mezzo ha promesso che lo avrebbe inviato al fronte in Ucraina. “Porterà molti benefici ai nostri soldati”, aveva annunciato il leader ceceno, stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin, e accusato di massicce violazioni dei diritti umani e oggetto di sanzioni da parte di Usa e Ue.

Dallo staff italiano di Musk: dai media italiana cialtroneria

La notizia era stata data con grande rilievo da quasi tutti i principali siti d’informazione italiani. “Nulla di più falso e assurdo”, aggiunge all’Ansa Andrea Stroppa – persona vicina a Elon Musk in Italia – in riferimento alla notizia di una presunta donazione di un Cybertruck dotato di mitragliatrice dal numero uno di Tesla al leader ceceno Ramzam Kadyrov. Fra il 17 e 18 agosto alcuni organi di informazione “hanno pubblicato articoli da titoli e contenuti falsi e lesivi”.

“Nulla di più falso e assurdo. Lo hanno scritto – spiega Stroppa, che accompagna l’imprenditore durante gli impegni istituzionali in Italia – proprio nei giorni in cui Musk è stato ospite d’onore alla United States Military Academy di West Point dove ha tenuto un discorso ai giovani cadetti dell’esercito. Una cialtroneria che dimostra la totale ignoranza su quello che Musk rappresenta per gli Stati Uniti, aldilà delle sterili polemiche. Musk guida una delle più importanti e strategiche aziende statunitensi, una eccellenza che collabora attivamente con il governo, la difesa e l’intelligence statunitense. Questi articoli sono un disservizio ai lettori e un insulto ai colleghi giornalisti che lavorano con serietà”.