Minacce contro Musk dal macroniano Gozi: “Chiudiamo X”. Fidanza: “Alla faccia dei liberali europei…”

Il macroniano Sandro Gozi ha una strana idea di liberalismo. Se chiudere X vi sembra la quintessenza della democrazia… Sentite qua. “Una settimana dopo la lettera del Commissario UE Breton, disconosciuta dalla stessa Commissione Europea, che minacciava preventivamente la chiusura in Europa di X “colpevole” di ospitare un dialogo tra Elon Musk e Donald Trump, oggi i cosiddetti “liberali europei” tornano all’attacco. Sandro Gozi – ex renziano, ora fedelissimo di Macron – rincara la dose: “Se Musk non si adegua alle nostre leggi, l’UE chiuderà X”, dice a Repubblica”. A rilanciare la notizia della bizzarra tesi della volontà di silenziare il social – già sconfessata dalla Ue– è il capo delegazione di FdI a Strasburgo, Carlo Fidanza. Dai suoi canali social allibisce di fronte alle dichiarazioni dell’eurodeputato a Repubblica. E replica al vetriolo. Ma come? I veri liberali temono la dialettica delle idee?

La minaccia di Gozi: “Chiudiamo X se Musk…”

La sinistra che si professa democratica ha una sconcertante paura dei metodi democratici. Siamo alla frutta, al ridicolo. “C’è una insopprimibile voglia di censura in questa mal ridotta sinistra contemporanea, post-comunista o liberal ormai non fa più differenza – incalza Fidanza- . Sono terrorizzati dalla libertà di espressione, allergici alle opinioni non allineate al loro mainstream; inquisitori di chiunque non si assoggetti alla loro asfissiante cappa di conformismo. Il loro falso buonismo ormai fatica a nascondere la loro vera natura”. Del resto le parole di Gozi sono chiare e limpide. La Ue vuole dichiarare “guerra” a Musk. “Se Elon Musk non si adegua alle regole europee sui servizi digitali, la Commissione Ue chiederà agli operatori continentali di bloccare X o, nel caso più estremo, imporrà di smantellare totalmente la piattaforma nel territorio dell’Unione”.

Musk, la Ue sconfessò il commissario Breton. Il macroniabno Gozi ritenta

In principio era stato il commissario Ue Thierry Breton a minacciare d Elon Musk., sventolando appunto la minaccia di bloccare X. Ma la Commissione Europea era intervenuta sconfessando il suo rappresentante. Ricordiamo la risposta piccata di Musk: “Faccia di c …”. Ma poi nella diatriba è intervenuta ufficialmente la presidenza della Commissione Ue Ursula von der Leyen, sconfessando pubblicamente il suo rappresentante: “Quello che il commissario Breton ha espresso nella lettera è una preoccupazione generale: sottolineando che le regole ai sensi del Digital Services Act devono essere rispettate dalle grandi piattaforme. Per quanto riguarda i tempi e la formulazione della lettera, queste non sono stati né coordinati, né concordati con la presidente von der Leyen, né con il Collegio dei commissari”. Era stata questa la “sconfessione” per bocca della portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà.

Il macroniamo Gozi ritenta l’attacco a Musk

Anche allora contro la lettera del commissario Ue Thierry Breton a poche ore dalla sua diretta con Donald Trump era intervenuto Fidanza: “è una vergogna assoluta. Una roba da Maduro (che non a caso pochi giorni fa ha silenziato la piattaforma X): altro che valori europei e stato di diritto”. Ora Sandro Gozi ritenta l’offensiva.