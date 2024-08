Francia, la sinistra attacca Macron: “Perde ancora tempo invece di dare a noi l’incarico”

La Francia vive l’attesa della vigilia delle consultazioni che da venerdì 23 agosto vedranno salire all’Eliseo tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari eletti il 30 giugno e il 7 luglio ma il Nuovo Fronte Popolare, la coalizione che racchiude i socialisti, gli ecologisti e La France Insoumise di Melènchon, attacca Emanuel Macron, lo accusa di perdere tempo e rilancia la candidatura(che però sembra perdente) di Lucia Castets, già bocciata dal presidente.

La lettera del NFP contro Macron

In una lettera indirizzata ai francesi, i quattro partner del NFP (LFI, PS, PCF, Ecologisti) e Lucia Castets deplorano che il Presidente della Repubblica “procrastini piuttosto che trarre le conseguenze” delle elezioni legislative che hanno visto la sinistra unita ottengono il contingente più numeroso di deputati (193), ma senza la maggioranza assoluta (289). “È giunto il momento di agire: come in tutte le democrazie parlamentari, la coalizione che vince deve essere in grado di formare un governo“, scrivono i cofirmatari.

“Macron inerte, noi pronti a cancellare il passato della Francia”

“Ci abbiamo lavorato tutta l’estate. Siamo pronti”, afferma il NFP. “Per quanto tempo continueremo come se nulla fosse accaduto all’inizio dell’estate?”, continuano i firmatari della lettera, giudicando che “l’inerzia del Presidente della Repubblica è grave e deleteria” . Il risultato delle elezioni legislative “obbliga in primo luogo coloro che lo hanno determinato” , scrivono i leader di sinistra, che assicurano che il loro governo “lavorerà fin dalle prime ore della sua nomina” per segnare “una rottura, ”con le politiche passate“.

Cambiato l’ordine delle consultazioni: si inizia con la sinistra

I firmatari di questa lettera (l’Insoumis Manuel Bompard , il socialista Olivier Faure , il comunista Fabien Roussel , l’ecologista Marine Tondelier nonché il loro candidato a primo ministro Lucie Castets) saranno ricevuti venerdì alle 10,30 all’Eliseo, prima di tutti gli altri gruppi. Lunedì saranno ricevuti Jordan Bardella , Marine Le Pen e il loro alleato Éric Ciotti . L’Eliseo ha annunciato che il presidente vuole “andare avanti verso la costituzione di una maggioranza più ampia e stabile possibile al servizio del Paese”. Ma non sarà un compito facile.