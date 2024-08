Doping, attacco di Heather Parisi a Sinner: “L’avesse fatto Djokovic lo avrebbero crocefisso”

Heather Parisi attacca Jannik Sinner sul caso di doping constatato al torneo di Indian Wells, che ha visto l’azzurro di fatto scagionato, poiché la positività è stata attribuita a un errore di un fisioterapista che avrebbe, di fatto, contaminato il numero del mondo trasferendogli una crema proibita che aveva utilizzato per questioni personali.

Il tennista altoatesino se l’è cavata con la decurtazione dei punti conquistati negli Stati Uniti dalla classifica Atp e potrà prendere parte, dopo la vittoria di Cincinnati, all’ultimo slam, previsto proprio a New York, con inizio il 26 agosto. La showgirl, però, non ha voluto rimanere in silenzio, esternando sui social il suo dissenso e facendo un paragone con Novak Djokovic.

L’attacco di Heather Parisi a Sinner sul doping e la risposta di Bonaccini

“Possiamo essere d’accordo che se Novak Djokovic fosse risultato positivo per doping (accidental or not) come è risultato per due volte Sinner la reazione di fan e media sarebbe ora diversa? Sarebbe stato crocifisso dai pro-vax e ogni titolo rimosso?”, scrive su X l’ex ballerina di ‘Fantastico’. A stretto giro di posta le arriva la risposta(inattesa) di Stefano Bonaccini, ex presidente della Regione Emilia Romagna e neo-eurodeputato del Pd, che le dice seccamente: “Si occupi di cose che conosce”. Un tono da maschilista perché, al di là del merito, nessuno sa se Heather Parisi sia appassionata di tennis.

Binaghi: “Vicenda che lo renderà più forte”

A difesa del fuoriclasse altoatesino è intervenuto il numero uno del tennis italiano, il presidente della federazione tennis e padel, Angelo Binaghi: “”Abbiamo tirato un grande sospiro di sollievo quando abbiamo saputo tutto. Ci siamo scambiati dei messaggi con il ragazzo e sono sicuro che adesso sarà più forte di prima. Questa vicenda avrà ripercussioni positive perché avremo uno staff ancora più completo di prima che baderà anche a dettagli come questo che è sfuggito. E lui sarà un uomo più completo e più forte di prima”, le parole del presidente federale.