“Amici”, Heather Parisi parla di “copione già scritto” e si becca la querela di Mediaset

Mediaset “ha dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma ‘Amici’“.v”È inaccettabile – si legge in una nota – che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento”. Il riferimento è all’intervista rilasciata dalla Parisi al “Fatto Quotidiano“: “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto”, le parole della ballerina al quotidiano diretto da Marco Travaglio.

“Amici”, Heater Parisi e l’intervista al “Fatto Quotidiano”

“Ci metto la faccia. Sempre, non riesco a stare zitta, sono spontanea; per questo ho sbagliato con Amici. Cosa? Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Mi è dispiaciuto tantissimo: stavo in mezzo a dei giovani ma non ero in grado di seguire il copione. Se vuole capire, capisce. Maria no, ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa; ai tempi di Sandra (Mondaini) e Raimondo (Vianello) seguivo quello che c’era scritto, poi con Raimondo… “, è il testo integrale della dichiarazione di Heather Parisi che le è valsa la querela di Mediaset.