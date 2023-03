Heather Parisi racconta balle, la figlia la smaschera: “Non la vedo da 10 anni”

Persino la figlia 23enne si scaglia contro la madre, Heather Parisi, che esce davvero male dall’intervista a “Belve”. Non bastasse la figuraccia del pignoramento, avvenuto in studio al termine del programma della Fagnani, anche il contenuto del colloquio è stato un disastro. “Mi sono sentita mancata di rispetto – si sfoga la figlia Jacqueline su Instagram- e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà; che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni“.

Doppia figuraccia di Heather Parisi: la figlia è furibonda

Jacqueline Luna Di Giacomo è la secondogenita di Heather Parisi, nata dalla relazione della showgirl con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. La Parisi, nel corso della trasmissione aveva smentito le voci di un rapporto conflittuale con la figlia Jacqueline. Nel corso della chiacchierata, la ex cantante, ballerina e showgirl ha avuto modo anche di rilasciare alcune dichiarazioni in merito alla sua famiglia e ai suoi figli. E, in particolare, parlando di Jacqueline Luna Di Giacomo, ha affermato che la ragazza aspira a fare l’attrice; che avrebbe frainteso alcune vecchie affermazioni relative alla violenza in famiglia; e ha smentito quanto detto dalla conduttrice secondo cui non avrebbero rapporti e non si parlerebbero. Non solo. Quando la Fagnani le aveva chiesto se era contenta di essere la suocera di Ultimo (il fidanzato della figlia, ndr) ha finto di non conoscerlo.

La figlia smaschera le bugie di Heather Parisi: “Non la vedo da 10 anni”

“Suocera di chi? – ha risposto la showgirl -. Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia. Il gossip è come la puntura di una zanzara: all’inizio è solo un piccolo puntino; poi se ti inizi a grattare la cosa si ingigantisce sempre di più. La gente gode di queste cose, ma il gossip non è una cosa fatta per me”, riporta l’Adnkronos.

“Lei non sa nulla della mia vita”

Ascoltate queste parole Jacqueline è esplosa e ha smascherato sui social la manipolazione della verità operata dalla madre. E’ furibonda la ragazza: “Mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta – scrive la 23enne -. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy. Soprattutto riguardo un argomento così delicato. lo sono solo Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io. Per la Jac che lavorerà nel mondo del cinema e per @giveme.brandì”, conclude la figlia della Parisi.