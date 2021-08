Heather Parisi: “Alla sinistra piaccio solo quando attacco la Cuccarini perché sovranista”

Heather Parisi ha fatto una bella chiacchierata con la Verità nel corso della quale ha ammesso una realtà che si conosce bene. La sinistra ti applaude quando sei contro la destra, ti stritola o ti ignora quando parli di altro. Non è accaduto solo a lei. Ma il caso di Heather Patisi è quello più noto in ordine di tempo per via della virulenta lite a distanza con la sua “nemica” di sempre, Lorella Cuccarini. La Parisi ha sempre contestato ogni cosa dicesse o scrivesse via social la soubrette “silurata” dalla Rai per le sue simpatie sovraniste, mai nascoste.

L’anti- Cuccarini: Heather Parisi scopre perché piaceva alla sinistra…

La ballerina de “La cicala“, invece, aveva ed ha per la collega risentimenti atavici per motivi professionali. Ma la sinistra guarda ad altro e ha sempre ripreso i commenti negativi volti a dileggiare la Cuccarini perché gli facevano gioco sul piano politico. Attaccare la Cuccarini sovranista per un certo periodo è stato uno sport piuttosto praticato quandi si trattava di attaccare Salvini e la Meloni, che da lei ha sempre avuto parole di stima come leader politica e donna. A un certo punto la Parisi si è resa conto di quanto interessate fossero le lusinghe degli ambienti radical chic nei suoi confronti e non ha avuto remore nel sottolinearli alla Verità. “Ma io non ho mai votato in vita mia – ha detto –. Piaccio solo quando scrivo post contro la ballerina sovranista ”.