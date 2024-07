Ita-Lufthansa, via libera dalla Commissione Europea. Fazzolari: “L’accordo tutela l’interesse nazionale”

La Commissione Ue ha dato il via libera alle nozze tra Ita Airways e Lufthansa, cioè alla proposta di acquisizione di una quota nella compagnia aerea italiana da parte di quella tedesca. La decisione arriva dopo un’indagine approfondita sulla transazione, incluso l’invio di una comunicazione degli addebiti. Da Bruxelles sono arrivate anche alcune prescrizioni per non ledere il principio di concorrenza.

Il provvedimento

Per le rotte a corto raggio, Lufthansa e il Mef(azionista di maggioranza della compagnia italiana) metteranno a disposizione di una o due compagnie rivali le risorse necessarie per consentire di avviare voli diretti tra Roma o Milano e determinati aeroporti nell’Europa centrale.

I rilievi mossi e oggi superati

La Commissione europea aveva sollevato una serie di rilievi rispetto al progetto di Lufthansa e Ita, in particolare sulla riduzione della concorrenza su diversi voli che collegano l’Italia con l’Europa centrale in maniera diretta o con uno scalo. Preoccupazioni erano state sollevate anche sui collegamenti più lunghi tra Italia e Stati Uniti e Canada, a causa delle joint venture di Lufthansa con United Airlines e Air Canada. Infine erano stati mossi rilievi specifici sulla posizione dominante di Ita sull’aeroporto milanese di Linate.

Giorgetti: “Su Ita-Lufhtansa abbiamo lavorato bene”

“La vicenda degli aiuti di Stato si riferisce ad Alitalia. Ita nasce per mettere fine agli aiuti di Stato e questo è un altro grande risultato, perché Ita e Lufthansa non avranno più bisogno di soldi pubblici, non avranno più problemi di questo tipo che si sono verificati nel passato”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sull’ingresso di Lufhtansa in Ita approvato dalla Commissione Ue. ”Oggi chiudiamo positivamente una storica e annosa vicenda, quella del vettore nazionale e poi Ita”, ha aggiunto Giorgetti. ”La soluzione positiva con Lufthansa ci conforta e ci consente di sviluppare il traffico aereo da e per l’Italia. Roma diventerà l’hub di riferimento per Usa e Africa”. “E’ stato un percorso travagliato e difficile ma ‘coronato dal successo, grande successo italiano, tedesco ed europeo”, ha detto ancora il ministro.

Fazzolari: “L’Italia avrà finalmente una compagnia con i conti in ordine”

Grande soddisfazione “per la risoluzione di un dossier che si trascinava da decenni” viene espressa da Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo. “L’accordo tra Ita Airways e Lufthansa è estremamente positivo- sottolinea- , perché coniuga la tutela industriale e occupazionale della compagnia italiana con la difesa dell’interesse nazionale: garantita dalla presenza dello Stato italiano con una quota per il periodo di attuazione del piano. Grazie al proficuo lavoro di tutti gli attori coinvolti, e in particolare dell’attuale governance di Ita Airways, l’Italia avrà d’ora in poi una compagnia con i conti in ordine e una solida prospettiva di crescita. Inoltre, i contribuenti italiani smetteranno finalmente di pagare di tasca propria inefficienze di gestioni del passato”.