Kenya: assalto al Parlamento per le nuove tasse, 8 morti tra i manifestanti, edificio in fiamme

Kenya in subbuglio. È di almeno otto morti e 50 feriti il ​​bilancio delle vittime dei disordini scoppiati a Nairobi, dove un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione in Parlamento durante la discussione della controversa legge sull’aumento dell’imposizione fiscale: è quanto riporta l ‘agenzia di stampa britannica Reuters, citando fonti sanitarie locali. Secondo quanto reso noto dall’emittente televisiva Citizen Tv una parte dell’edificio che ospita il Parlamento sarebbe in fiamme. Le proteste e le violenze sono iniziate dopo l’approvazione degli emendamenti alla legge finanziaria 2024 con 195 voti favorevoli e 106 contrari, secondo le news diffuse dal quotidiano Daily Nation.

La polizia aveva già aperto il fuoco prima dell’assalto

La polizia keniota aveva già aperto il fuoco contro alcuni manifestanti antigovernativi prima dell’assalto al Parlamento. La scorsa settimana nelle proteste erano stati registrati 2 morti. I medici hanno allestito rifugi temporanei di emergenza in diverse città. La terza tornata di proteste ha avuto luogo mentre il Parlamento si è riunito per votare la legge finanziaria che dovrebbe introdurre nuove tasse, tra cui un’imposta ecologica che aumenterà il prezzo di beni come gli assorbenti e i pannolini. La proposta di tassare il pane è stata rimossa a seguito delle proteste, ma i manifestanti continuano a chiedere al Parlamento di non approvare la legge.

Intossicata in Kenya la sorellastra di Obama

Nel corso degli scontri in piazza la polizia ha effettuato un numero imprecisato di arresti e ha anche sparato diverse munizioni. Il giornalista keniota Collins Olunga dell’agenzia di stampa francese AFP è stato colpito e ricoverato in ospedale, dove ha confermato di essere in condizioni “stabili” dopo aver pubblicato foto di sé con i pantaloni sporchi di sangue. Tra i manifestanti c’era l’attivista, sociologa e giornalista Rita Auma Obama, sorellastra dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che è stata gasata dalle forze di sicurezza. “Non riesco più a vedere, mi hanno sparato i lacrimogeni”, ha denunciato Obama in un’intervista in diretta con l’emittente statunitense Cnn.