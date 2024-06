Biden visibilmente affaticato: salta anche la cena del G7 con Mattarella. La Casa bianca minimizza (video)

“Saranno due giorni pieni zeppi di impegni. Non ne farei un caso se il presidente salta una cena”: così la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, sull’assenza del presidente americano Joe Biden al pranzo ufficiale organizzato al G7 alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ci saranno molti incontri, molte sessioni di lavoro come sapete”, aveva detto la portavoce nel corso di un briefing. “Il presidente – aveva aggiunto – sarà molto impegnato per i due giorni, due giorni e mezzo in Italia”.

Il presidente americano, che con i suoi 81 anni è il presidente in carica più anziano degli Stati Uniti e si sta candidando ad un secondo mandato, è arrivato la notte scorsa a Brindisi dopo che era rientrato negli Stati Uniti domenica dalla visita in Francia per l’80esimo anniversario del D-Day e la visita di Stato a Parigi. Inoltre la sera prima della partenza per l’Italia, Biden aveva dovuto fare una tappa non prevista in Delaware per incontrare Hunter Biden, subito dopo che il figlio era stato giudicato colpevole di aver acquistato un’arma nascondendo la sua tossicodipendenza.

Biden al primo giorno di G7: ritarda a due appuntamenti e salta il terzo

Biden è arrivato in ritardo a entrambi gli appuntamenti della prima mattinata del G7. Oltre mezzora di ritardo e occhiali da sole prima del saluto ufficiale con il premier Meloni. Vistoso ritardo anche alla sessione del G7 dedicata all’Ucraina. Biden, preceduto da un membro del suo staff che ha lasciato sul tavolo al suo posto una lattina di Coca Cola accanto a dei fascicoli, è sembrato visibilmente affaticato. Quando Zelensky si è alzato per andare a stringere la mano a Biden, il presidente Usa lo ha salutato restando seduto.

È la quarta volta che Joe Biden salta o lascia in anticipo una cena ufficiale con i leader mondiali. È quanto sottolinea la Cnn, sulla cena offerta dal presidente Sergio Mattarella, che a luglio compirà 83 anni, al Castello Svevo di Brindisi. Nel 2022, Biden non ha partecipato alla cena a Bali. Nel 2023 ha poi lasciato in anticipo la cena di Hiroshima per tornare in albergo e parlare con i funzionari della Casa Bianca che stavano negoziando con il Congresso l’accordo sul tetto del debito. Anche al vertice della Nato in Lituania ha saltato la cena con i leader. Quindi nessuna enfasi, spiegano dalla Casa Bianca, mentre impazzano ancora sui Social i filmati di Biden paralizzato a un evento di pochi giorni fa alla Casa Bianca e quasi inebetito durante il D-Day in Normandia.