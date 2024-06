Lo “sbraco” di Biden in Normandia, il presidente inanella nuove gaffes. Trump jr infierisce: “E’ imbarazzante” (video)

La democrazia è “duro lavoro” e “inizia da ciascuno di noi”: sono due dei concetti del discorso di Joe Biden in Normandia, per gli 80 anni del D-Day. Ma sono le sue ennesime imbarazzanti battute a vuoto a far discutere in queste ore l’opinione pubblica americana.

Biden in Normandia: legge un discorso roboante, ma inanella gaffes

“La democrazia americana chiede la cosa più difficile: credere che siamo parte di qualcosa di più grande di noi”, si legge ancora nell’intervento del presidente americano. “Dico da tempo che la storia ha dimostrato che gli americani comuni possono fare le cose più straordinarie. E non c’è esempio migliore al mondo che questo”, sottolinea ancora Biden. “Siamo qui non solo per onorare coloro che hanno mostrato un coraggio così straordinario quel giorno, il 6 giugno 1944 ma per ascoltare l’eco delle loro voci. Per ascoltarli. Ci stanno chiamando e ci chiedono di rimanere fedeli a ciò che rappresenta l’America”.



Sono piuttosto le condizioni di salute dell’81enne presidente ad allarmare gli Usa. Biden, in più di un’occasione, ha mostrato un comportamento imbarazzante durante la cerimonia del D-Day in Normandia, in Francia, giovedì. A un certo punto, ha cercato di sedersi su una sedia inesistente e apparentemente allontanandosi precipitosamente, suscitando speculazioni sul perché.

“Imbarazzante”, ha postato l’account del Comitato Nazionale Repubblicano su X, insieme a una clip di Biden che si china e si allunga dietro di lui come se si stesse preparando a sedersi:

Un’altra clip mostra la first lady Jill Biden che scorta il presidente fuori mentre suonava una banda militare, con il presidente francese Emanuel Macron che rimane a stringere la mano ai veterani della seconda guerra mondiale sul palco che Biden aveva appena lasciato.

Le ironie su Biden al D-Day: rimane seduto in aria

Donald Trump Junior ha infierito commentando su X: “C’è mai un momento in cui gli americani si rendono conto di quanto sia imbarazzante questo sulla scena mondiale? Questo tipo di incompetenza e debolezza – ha continuato il 37enne figlio del candidato repubblicano – incoraggia i nostri nemici ad agire nel modo in cui hanno agito? Certo che sì”.

Tornano d’attualità le numerosissime testimonianze raccolte in questa settimana dal Wall Street Journal, nelle quali si registrano molte perplessità sullo stato psicofisico di Biden. E la domanda che si pongono tutti è la stessa: può essere in grado di rimanere alla Casa Bianca altri 4 anni?