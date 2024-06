G7, Meloni accoglie i Capi di Stato con un messaggio forte: “Uniti per risultati concreti” (video)

“L’Italia ha scelto di ospitare il summit dei leader in Puglia e questa non è stata una scelta casuale. La Puglia è una regione del Sud d’Italia e il messaggio che noi vogliamo dare è quello di rafforzare il dialogo con le nazioni del Sud globale, perché questa terra è storicamente un ponte tra Occidente e Oriente, è una terra di dialogo al centro del Mediterraneo“. Il primo tributo del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aprendo la prima sessione dei lavori del summit G7 in corso in Puglia, a Borgo Egnazia, è stato alla gente che ospita i grandi leader del mondo in un contesto meraviglioso e rasserenante. Il secondo messaggio, forte, dopo la stretta di mano e la foto di gruppo, è stato sul lavoro da fare: “Mettiamoci all’opera per risultati concreti”.

Si è aperto il G7, Meloni accoglie i leader in Puglia

Ha preso ufficialmente in via questa mattina il 50esimo vertice del G7. La premier Giorgia Meloni, in un elegante tailleur rosa confetto con una spilla d’argento G7 appuntata sul petto, è arrivata a bordo di una 500 vintage cabriolet nella location di Borgo Egnazia dove avrà luogo il summit. Tra ulivi secolari e un colonnato di tradizionale pietra bianca salentina, la presidente del Consiglio ha firmato il logo del G7 Italia, per poi accogliere i leader che prenderanno parte al vertice. La prima ad arrivare tra i ‘Grandi’, la presidente della Commissione Ue uscente Ursula Von Der Leyen, che Meloni ha salutato con un sorriso e una formale stretta di mano, seguita dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Subito dopo sono arrivati Rishi Sunak -con lui scambio di battute e risate- e il cancelliere tedesco Olaf Scholz: anche con il leader tedesco lo scambio è stato all’insegna di sorrisi e scambi divertiti.A seguire sono arrivati il premier giapponese Fumio Kishida, il canadese Justin Trudeau, ed Emmanuel Macron. Tra il Presidente francese e la premier sorrisi di circostanza e formale cordialità.

Il ritardo di Biden, il messaggio della premier

In ritardo è arrivato Joe Biden, tanto da concedere alla premier lo spazio per un selfie con gli operatori. Con Meloni un abbraccio, scambio di baci e sorrisi. Segue la tradizionale foto di famiglia, con la presidente del Consiglio posizionata al centro, tra Macron e il Presidente statunitense.

“C’è molto lavoro da fare, ma sono certa che in questi due giorni riusciremo a portare avanti un confronto che sarà in grado di regalare risultati concreti e misurabili. Il G7 non è una fortezza chiusa in se stessa, che deve difendersi da qualcuno, ma è un’offerta di valori che noi apriamo al mondo, per avere come obiettivo uno sviluppo condiviso”, è stato il primo messaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo i lavori del G7.