Biden rimane “congelato” durante una cerimonia alla Casa Bianca. Sconcerto del conduttore di Sky (video)

Allarma gli Stati Uniti il video che mostra il presidente Joe Biden letteralmente paralizzato, come se fosse congelato, nel corso di una cerimonia che si è svolta martedì 11 giugno nei giardini della Casa Bianca. Persino i cronisti sono costretti a commentare in termini preoccupati quanto accaduto.

Biden è sembrato momentaneamente “congelarsi” durante il concerto per le celebrazioni del Juneteenth, la festa dedicata agli afroamericani. Il video lo riprende mentre rimane per un minuto nella stessa posizione mentre accanto a lui la vicepresidente Kamala Harris e gli altri invitati ballavano al ritmo della band che suonava in quel momento.

Il presidente Usa, che era accanto a Philonise Floyde, fratello del defunto George Floyd, sembrava quasi completamente immobile. Floyd gli ha allungato il braccio per offrirgli sostegno, rimanendo anch’egli sconcertato dal “congelamento”.

Il conduttore di Sky News Australia, Chris Kenny ha commentato il “congelamento” del presidente degli Stati Uniti con una battuta: “Hanno tirato fuori il Biden sbagliato, hanno tirato fuori il Biden criogenico”, ha detto. Per poi aggiungere, senza alcun sorriso: “Il Biden congelato… È imbarazzante”.

Non è stato l’unico momento imbarazzante della cerimonia. Parlando ai partecipanti all’evento, Biden ha infatti biascicato le parole, pronunciando alcune frasi incomprensibili.

Il video è diventato rapidamente virale. Alcuni utenti hanno manifestato preoccupazione per le condizioni di salute dell’81enne presidente Usa. Alcuni si sono affannati a interpretare le ragioni di tale “congelamento”.

L’apparente declino di Biden è stato denunciato anche in occasione della trasferta in Normandia. Alle commemorazioni del D-Day, in Normandia, il presidente americano in alcuni momenti è sembrato completamente assente. Ora gli osservatori Usa aspettano con una certa preoccupazione la trasferta italiana al G7.