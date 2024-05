Rai, il ritorno dei TeleOssessionati: Unirai ridicolizza la nota del cdr di RaiNews contro Meloni

“Contro Rainews24 e la Rai anche oggi all’opera il partito dei ‘TeleOssessionati’. Decidiamo di ribattezzare così quello che in passato abbiamo definito ‘circo politico, mediatico e sindacale’ che vive in un mondo immaginario fatto di censure e di pericoli per la democrazia”. Lo afferma Francesco Palese, segretario del sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai. La polemica è stata innescata da una nota del comitato di redazione di RaiNews che ha commesso la genialata di rispondere alle parole del premier e alla sua mossa ironica sui suoi “appunti” che ha definito l’unica Telemeloni, con il sorriso sulle labbra. Solo che a sinistra non sanno sorridere e l’ironia si è persa nelle nebbie da un bel pezzo. Così il cdr della testata non ha perso l’occasione per attaccare a testa bassa.

Il cdr di RaiNews cerca la polemica su TeleMeloni

“TeleMeloni non è una novità. Esiste da tempo a RaiNews24 grazie alla direzione di Paolo Petrecca. Petrecca è stato tra i primi a mandare in onda in versione integrale la rubrica social della presidente del Consiglio ‘gli appunti di Giorgia’: un diario politico senza contraddittorio che Meloni usa per tentare di instaurare con gli italiani un rapporto amichevole. Per mostrarsi vicina alle persone comuni. Nella versione di oggi – prosegue il livoroso quanto lunare comunicato- il format ‘gli appunti di Giorgia’ è stato trasformato in TeleMeloni per volere stesso della leader di Fratelli d’Italia, nonché candidata alle europee; con l’intento di schernire gli oppositori e di ribaltare a suo favore una narrazione che purtroppo invece è una triste realtà”. Così in una nota il cdr di RaiNews, che usa l’acido in risposta all’ironia. Quel che manda in onda RaiNews è istituzionale ma al cdr non basta. “Il cdr di questa testata si batterà sempre affinché non ci siano Tele-Presidenti di qualsiasi colore politico”.

Palese (Unirai): “Siete alla canna del gas”

Si sono scaldati tanto per nulla. “Basta solo ricordare -aggiunge Palese- che Rainews24 non è mai stata sanzionata in passato e anche oggi opera nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. Denunciare violazioni può forse fare il gioco di qualche politico alla canna del gas: ma certamente non è un buon servizio ai cittadini. Cittadini che dimostrano di non credere a queste campagne, così come i dipendenti Rai che hanno recentemente respinto il partito dei TeleOssessionati alle elezioni per il rappresentante dei dipendenti nel Cda”.