Fedez indagato, il rapper sarà ospite di Cattelan. La Rai: nessun forfait, solo fake news

Fine del giallo della partecipazione di Fedez al battesimo del nuovo programma di Alessandro Cattelan “Da vicino nessuno è lontano” su Rai 2, in onda lunedì 20 maggio. Il rapper, finito nel mirino della cronaca per il presunto pestaggio di Cristiano Iovino, che, dopo alcuni screzi in una discoteca milanese, avrebbe aggredito sotto casa, sarà ospite alla prima puntata del nuovo format.

Contrordine, Fedez parteciperà alla trasmissione di Cattelan

In una nota ufficiale la Rai smentisce le indiscrezioni su un presunto forfait del rapper bollandole come fake news. “È con profondo sconcerto che la Rai prende atto dell’ennesima notizia ‘fake’ che la riguarda. In particolare in riferimento alla presunta mancata presenza di Fedez come ospite del programma di Alessandro Cattelan su Rai 2”.

Le indiscrezioni smentite dalla Rai: fake news

La notizia della non partecipazione era stata diffusa prima da Davide Maggio poi dal sito di Corona e infine dalle agenzie di stampa. A far saltare tutto sarebbe stato il presunto coinvolgimento di Federico Lucia, in arte Fedez, nell’aggressione al personal trainer dei vip “A quanto filtra, la partecipazione del rapper al debutto della trasmissione è stata stoppata dalla Rai, preoccupata dal recente caso di cronaca del pestaggio di Cristiano Iovino, che vede Fedez tra gli indagati”, si leggeva su davidemaggio.it.

Il giallo dopo le inchieste sul pestaggio di Iovino

Fedez, in occasione del Salone del libro di Torino, aveva smentito di essere coinvolto nella vicenda. Ma la sua iscrizione nel registro degli indagati per rissa, lesioni e percosse in concorso, sembrava avesse portato la produzione del programma a escludere l’ospitata dell’ex della Ferragni. La notizia viene smentita oggi dall’Adnkronos che per prima annuncia il via libera. “Diversamente dalle indiscrezioni circolate nelle ultime ore – riporta l’agenzia Fedez sarà ospite del nuovo programma di Alessandro Cattelan previsto in prima serata su Rai2”. Nessun diktat da viale Mazzini, dunque. Anche se il rapper non sarà in veste di protagonista.

Cattelan non commenta le indiscrezioni

Bocche cucite sul forfait da parte del rapper e di Cattelan, salvo un generico attacco alla stampa di Fedez, “Mi sembra che il modus operandi della stampa italiana sia quello di diramare notizie e poi smentirle con altre notizie il giorno dopo. Ma a questo punto verificare fonti e veridicità delle notizie prima no? No!”. Di sicuro il ‘giallo’ di queste ora ha contribuito non poco alla promozione del nuovo programma. Su Instagram il conduttore ha giocato sulla suspense. “Stiamo preparando una cosa… Spero vi piacerà”. Intanto il gossip si ingrossa di nuovi particolari pruriginosi. In un’intervista al Messaggero la modella Ludovica di Gresy nega di essere la ragazza bionda fotografata con Fedez quella sera (ero a cena con la mia famiglia) e di avere una relazione con il rapper: “Sono solo un’amica”.