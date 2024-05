Da Palermo a Caivano, dal Pnrr alla festa della Repubblica: i prossimi appuntamenti del premier Meloni

Settimana fitta di impegni politici e istituzionali per Giorgia Meloni. Il premier parteciperà alla prima riunione della Cabina di coordinamento del Pnrr istituita presso la Prefettura di Roma, lunedì alle 11 a Palazzo Valentini. Successivamente, nel pomeriggio, secondo l’agenda resa nota da Palazzo Chigi, sarà al Teatro Massimo di Palermo (alle 16.30) per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Siciliana.

Martedì, il presidente del Consiglio andrà a Caivano (alle 11) per la visita e l’inaugurazione del centro sportivo. L’indomani è in programma una riunione del Consiglio dei ministri, e giovedì Meloni prenderà parte alla Camera dei deputati alla cerimonia commemorativa del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.

Sabato primo giugno Meloni sarà invece al Quirinale alle 18 per il concerto in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato italiano. Domenica 2 giugno alle 9 si recherà all’Altare della Patria per la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro da parte del Capo dello Stato. Alle 10 si sposterà ai Fori imperiali per la rivista militare in occasione della Festa della Repubblica.