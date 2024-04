“L’arma più potente della Russia è il bluff, non ha i mezzi per vincere”: il blogger anti-Putin svela l’avviso ai naviganti dell’Isw (video)

Le “armi più potenti di Putin” non sono le dotazioni militari, ma “il bluff e la manipolazione delle opinioni pubbliche”. Nel nuovo video sul suo canale youtube, Canale D.N, il blogger anti-Putin Tommy illustra i contenuti di un rapporto dell’Isw, il prestigioso Institute for the study of war “sull’equilibrio delle forze nel conflitto in Ucraina”. E “la conclusione a cui sono giunti è che l’arma principale del regime di Putin in questa guerra non è la forza militare, ma la sua capacità di bluffare e, soprattutto, di manipolare in maniera estremamente abile l’opinione pubblica in Russia, in Ucraina e soprattutto in Occidente”, spiega Tommy, nato e cresciuto in Russia, e poi approdato in Italia, dove tuttora vive.

Il blogger svela l’analisi dell’Isw sui bluff della Russia: un “avviso ai naviganti” in Occidente

“Da questa analisi emerge che con un sostegno dell’Occidente adeguato, anche senza un intervento diretto dello stesso Occidente in questo conflitto, la Federazione russa non avrebbe assolutamente probabilità di vincere questa guerra”, prosegue Tommy, che nel video legge ampi stralci del documento dell’Institute of war. Si tratta, spiega ancora il blogger, di “uno dei think tank principali che analizzano questa guerra”, attenzionato tanto dagli apparati russi quanto da quelli ucraini e occidentali. L’analisi, dunque, si connota anche come un doppio avviso ai naviganti di questa parte di mondo, che siano guerrafondai d’Oltralpe o pacifisti de’ noantri: chi cade nella propaganda russa, arrendendosi all’idea che l’Ucraina non abbia chance, fa il gioco di Putin; per dare chance all’Ucraina non servono proclami muscolari, ma la solida volontà si sostenerla senza tentennamenti.