Francia, 15enne pestato a morte fuori scuola: fermate 5 persone tra cui 4 minorenni

Svolta nelle indagini in Francia per la morte del quindicenne pestato a sangue fuori scuola a Viry-Châtillon, banlieu alle porte di Parigi, da un gruppo di incappucciati. Cinque persone, tra cui quattro minori, sono state arrestate e si trovano in stato di fermo. A dare notizia degli arresti è stato il procuratore di Evry in un comunicato. “Nell’ambito dell’indagine condotta in seguito all’omicidio di un adolescente di 15 anni, tre minori di 17 anni, una minore di 15 anni e un adulto di 20 anni sono stati arrestati e posti sotto custodia della polizia oggi”, ha detto il procuratore Grégoire Dulin.

Francia, morte 15enne: 5 arresti

La vittima della brutale aggressione, di cui al momento non si conoscono i moventi, Shamseddine, frequentava la scuola secondaria Sablons di Viry-Châtillon. È morto nel primo pomeriggio di ieri, dopo ore di agonia, per le gravi ferite riportate. Trasferito all’ospedale Necker in urgenza, era stato successivamente operato. Aveva appena finito un corso di musica. È stato un residente locale, di passaggio, a scoprire il ragazzo in una strada vicino alla sua scuola e ad avvisare immediatamente i servizi di emergenza.

Inchiesta per omicidio e violenza di gruppo

Sul caso è stata aperta un’inchiesta “per omicidio e violenza di gruppo vicino a una scuola”. “Le indagini stanno continuando per determinare le circostanze di questi atti criminali e consentire l’arresto dei responsabili”, ha dichiarato il pubblico ministero, Grégoire Dulin. Il brutale pestaggio finito in tragedia ha destato sconcerto e sdegno in tutta la Francia. Terribile la ricostruzione fatta dal sindaco di Viry-Châtillon Jean-Marie Vilain, che alla notizia della morte non ha trattenito le lacrime. “Il ragazzo è stato attaccato tra due rampe di scale da tre o quattro persone che lo hanno picchiato, che lo hanno massacrato”.

L’aggressione di Shamseddine è l’ennesimo episodio di violenza che coinvolge adolescenti in Francia. Negli ultimi mesi, si sono verificati diversi casi di ragazzi uccisi o feriti a colpi di arma da fuoco o in risse. Il governo francese ha annunciato un piano per contrastare la violenza giovanile.