Francia, è morto il 15enne pestato a sangue fuori scuola da un branco a viso coperto

Violenze, guerre da brande e pestaggi mortali nelle banlieu parigine. Non ce l’ha fatta lo studente di 15 anni aggredito brutalmente a Viry-Châtillon da un gruppo di persone incappucciate mentre rientrava a casa da scuola. Il ragazzo, Shamseddine, operato nella notte è morto in seguito alle ferite riportare. A dare la drammatica notizia i media francesi citando una dichiarazione della procura e precisando che lo studente, che frequentava la scuola media Sablons, stava tornando a casa da una lezione di musica intorno alle 16, quando è stato preso di mira da un gruppo di tre o quattro individui incappucciati.

Parigi: pestato a sangue fuori scuola, muore un 15enne

“La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza la scorsa notte ed è morta oggi nel primo pomeriggio”, si legge nel comunicato. Nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia. L’aggressione ha destato sconcerto in tutta la Francia. Terribile la ricostruzione fatta dal sindaco di Viry-Châtillon Jean-Marie Vilain, che ha invitato i cittadini a rimanere uniti davanti alla tragedia. “Il ragazzo è stato attaccato tra due rampe di scale da tre o quattro persone che lo hanno picchiato, che lo hanno massacrato”. È in corso un’indagine per “omicidio e violenza di gruppo in prossimità di una scuola”.

Francia sotto choc, il cordoglio di Macron

Le indagini sull’accaduto sono affidate alla polizia giudiziaria di Evry. Al momento non sono stati effettuati fermi, ma gli inquirenti stanno lavorando per identificare gli aggressori. Tutto ancora da chiarire il movente dell’aggressione. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, tra cui quella di un regolamento di conti tra bande rivali. La morte di Shamseddine ha suscitato grande commozione nel Paese. Il presidente Emmanuel Macron ha espresso il suo cordoglio alla famiglia del ragazzo e ha chiesto che venga fatta luce sull’accaduto. Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha annunciato che si recherà a Viry-Châtillon per incontrare la famiglia di Shamseddine e le autorità locali.

La lunga scia di violenze tra adolescenti

L’aggressione di Shamseddine è l’ennesimo episodio di violenza che coinvolge adolescenti in Francia. Negli ultimi mesi, si sono verificati diversi casi di ragazzi uccisi o feriti a colpi di arma da fuoco o in risse. Il governo francese ha annunciato un piano per contrastare la violenza giovanile. Il piano prevede, tra l’altro, l’aumento del numero di poliziotti nelle scuole e l’introduzione di programmi educativi per sensibilizzare i ragazzi sui rischi della violenza.