Droga, il ministero porta a “Grado 3” l’allarme sul Fentanyl: “Trovato in eroina da strada a Perugia”

Il ministero della Salute ha innalzato al “Grado 3” l’allerta per il Fentanyl, la cosiddetta droga degli zombie, al centro di un Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio presentato un mese e mezzo fa dal governo. L’innalzamento dell’allarme contro il farmaco utilizzato come stupefacente fa seguito al ritrovamento delle prime dosi in Italia e, in particolare, alla sua identificazione “in eroina da strada a Perugia”.

Il Fentanyl trovato “in eroina da strada” a Perugia

“I risultati analitici ricevuti in data 24 aprile 2024 hanno identificato nel campione Fentanyl (5%), eroina (50%), codeina (30%) e diazepam (15%)”, riporta la nota che avverte le Regioni, i Serd e le Comunità terapeutiche accreditate e autorizzate di “informare le persone che fanno uso di sostanze dei gravissimi rischi per la salute derivanti dall’assunzione di Fentanyl”.

Il ministero della Salute alza il livello di allerta

“L’Istituto superiore di sanità (Centro Nazionale dipendenze e doping) segnala, altresì, che l’indagine è in corso e le informazioni contenute in questa allerta sono provvisorie per cui possono essere soggette a modifiche. La vendita o l’adulterazione impropria di eroina con il Fentanyl e/o i suoi analoghi si verifica sporadicamente e solitamente senza preavviso in Europa. Tali eventi possono causare intossicazioni potenzialmente letali che possono manifestarsi come fenomeni di intossicazione di massa”, ricorda la nota.

Il Piano di prevenzione contro Fentanyl e altri oppiacei sintetici varato dal governo

A metà marzo segnalazioni di dipendenza erano giunte da Trieste. Il Piano nazionale contro l’uso improprio di Fentanyl, presentato il 12 marzo dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla presenza dei ministri della Salute, Orazio Schillaci, dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e dello Sport e i giovani, Andrea Abodi, ribadiva la necessità di prevenire la diffusione in Italia di questo “potente oppioide sintetico con impiego analgesico e anestetico, che ha effetti simili a quelli della morfina, ma è da 50 a 100 volte più potente di quest’ultima e 30-50 volte più potente dell’eroina”.

La strage negli Usa, l’Italia vuole giocare d’anticipo

La necessità di varare il Piano di prevenzione è stata avvertita dal governo alla luce dell’osservazione di ciò che è accaduto all’estero e in particolare negli Usa, dove il Fentanyl ha provocato 100mila morti nel 2022 a fronte di un dato del 2020 di 68mila decessi. In Italia, tra il 2018 e il 2023, “le attività delle forze di polizia hanno portato al sequestro di 123,17 grammi di Fentanyl in polvere (considerando che si può avere un’intossicazione acuta con circa 3 milligrammi, tale quantità potrebbe causare migliaia di casi), 28 dosi in compresse e 37 altre confezioni (cerotti, flaconi e scatole medicinali)”, evidenzia il piano.