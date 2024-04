Attacco in chiesa a Sydney durante la messa: accoltellati un vescovo e alcuni fedeli (video)

Un vescovo australiano e diversi fedeli sono stati accoltellati oggi durante una funzione in una chiesa nella zona ovest di Sydney: lo ha confermato la polizia, precisando che un uomo è stato arrestato e sta collaborando con gli investigatori. L’attacco è avvenuto nella chiesa di Cristo Buonpastore, a Wakeley, riferisce il Sydney Herald. In un video caricato sui social media si vede un religioso, il vescovo Mar Mari Emmanuel, in piedi davanti all’altare della chiesa, che viene accoltellato al petto mentre parla ai parrocchiani da una persona che indossa un maglione nero. Le immagini mostrano il sacerdote che cade a terra e viene pugnalato altre cinque volte, mentre un gruppo di fedeli si precipita verso di lui e riesce a separare l’aggressore dal religioso.

Il vescovo Mar Mari Emmanuel è il leader di una setta ultra conservatrice di fede assiro-ortodossa che ha assunto un ruolo di rilievo nel movimento Christian Lives Matter ed ha attirato i cristiani più intransigenti per i suoi sermoni anti-LGBTQ e lo scetticismo sulla pandemia di Covid-19. In un comunicato la polizia ha affermato che diverse persone hanno riportato “ferite”: “nessuno è in pericolo di vita e tutti sono curati dai paramedici del Nuovo Galles del Sud”. La polizia ha anche precisato che un’inchiesta è ora in corso, mentre la comunità locale è stata invitata ad evitare la zona.

Un video diffuso sui social media mostra un uomo vestito di nero che si avvicina al prelato e lo accoltella ripetutamente alla testa e alla parte superiore del corpo. Si vedono i membri della congregazione urlare e accorrere in aiuto del vescovo Emmanuel.

I servizi di primo soccorso del New South Wales hanno dichiarato di aver curato un uomo di 50 anni per ferite da taglio multiple e di averlo portato in ospedale, mentre altri tre sono stati curati sulla scena del crimine. L’Australia è ancora sconvolta dopo la strage di sabato in un centro commerciale, dove un un uomo ha accoltellato a morte 6 persone e ne ha ferite più di una dozzina.