Fiorello strapazza la sinistra con la gaffe di Televideo: “Povere creature parla di loro in Abruzzo”

Un Fiorello in grandissima forma continua ad attingere alla batosta elettorale del centrosinistra in Abruzzo per animare il suo mattin show di VivaRai2!. Complice la gaffe di Televideo, che ha descritto il film di Matteo Garrone Io Capitano come ispirato alla storia di Francesco Schettino e della Costa Concordia, lo showman ha potuto mettere a segno una battuta fulminante sul fatto che allora “Povere creature! parla delle elezioni in Abruzzo”.

L’ironia di Fiorello dopo la gaffe di Televideo: “Povere creature! è sul centrosinistra in Abruzzo”

“È tutto vero, io all’inizio pensavo fosse una fake!”, ha scherzato ancora Fiorello in riferimento all’incidente in cui è incappato Televideo, caricando poi la gag sui titoli degli Oscar di ironia politica. “La pellicola Anatomia di una caduta, storia di Biden che scende da una scaletta di un aereo, non ha ottenuto nessuna statuetta! Eccone un altro: il film Povere creature! parla del centrosinistra che torna sconfortato dall’Abruzzo, ha vinto quattro statuette, oltre le aspettative!”.

L’invito a Kate dopo la foto ritoccata: “Vieni da noi, puoi vendere pandori”

Si passa poi alle notizie estere e al caso delle foto ritoccate dalla principessa del Galles: “Se la stanno mangiando viva per un ritocco a una foto. Ma amici inglesi! Già ti sei sposata William, stai sotto i riflettori, questa è stata male, poverina” , ha detto Fiorello, invitando poi Kate a espatriare: “Ma vieni in Italia, puoi fare qualsiasi cosa: vendere pandori, truffare a destra e a manca, sparare a Capodanno, fermare treni a Ciampino. Fatti un bel ritratto a olio invece del selfie!”. Infine, un piccolo commento da parte dello showman per confortare la principessa: “Qui da noi, io ho usato Photoshop sulla carta d’identità. Avevo i capelli lunghi, quindi ho fatto la foto e mi sono fatto limare i capelli dal fotografo, sembravo Diodato”.