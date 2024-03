Oscar, il clamoroso errore di Televideo: “Io Capitano è ispirato alla vita del comandante Schettino”

‘Io Capitano‘ non ha vinto l’Oscar 2024 come Miglior film straniero, ma Matteo Garrone ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno tifato per lui e per il suo film. ‘‘È stato un viaggio fantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia in questo periodo, che hanno tifato per noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathé, il Mic, e tutti coloro che hanno seguito il film e lo hanno amato. Tutte le persone che lo hanno visto nei cinema del mondo e ci hanno regalato grandi emozioni”, ha dichiarato da Los Angeles dopo la Cerimonia.

“Io Capitano” e la gaffe di Televideo con Schettino

L’Oscar al miglior film internazionale è andato a ‘La zona di interesse’ di Jonathan Glazer. ‘E il viaggio non finisce qui perché ad aprile andremo in Senegal dove tutto è iniziato e porteremo il film nei villaggi più remoti con degli schermi mobili”, conclude il regista.

Intanto, sui social network circola da stanotte la foto di una pagina di Televideo in cui si parla della notte degli Oscar 2024 e del film di Matteo Garrone Io Capitano, ma si dice che la trama è ispirata al capitano Schettino e alla tragedia della Costa Concordia. Il film di Garrone, che ha vinto il Leone d’argento per la miglior regia alla Mostra del cinema di Venezia parla invece di due adolescenti che lasciano Dakar in Senegal per raggiungere l’Europa e l’Italia. Sul sito internet di Televideo la pagina è scomparsa dopo che qualcuno, si immagina, si è reso conto della clamorosa gaffe.