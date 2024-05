Reggia di Caserta, sfregio nella notte: vernice sulla facciata. Sangiuliano: i vandali pagheranno i danni

Tolleranza zero, e chi vandalizza dovrà risarcire i danni di tasca propria. Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano ha dovuto ricordarlo e ribadirlo ancora una volta dopo che – come ha denunciato lo stesso titolare del dicastero di via del Collegio Romano – «la scorsa notte un vile atto vandalico ha colpito la Reggia di Caserta. Qualcuno ha imbrattato con della vernice i muri della facciata del Palazzo Reale. Quanto è avvenuto è inaccettabile: questo gesto inqualificabile ha colpito un’icona della nostra bellezza e un sito che l’Unesco ha riconosciuto patrimonio dell’Umanità. Auspico – ha aggiunto il ministro – che le forze dell’ordine riescano a individuare i responsabili al più presto e che questi vengano sanzionati con assoluta fermezza. Grazie alla legge da me fortemente voluta – ha quindi concluso Sangiuliano – inoltre i vandali dovranno pagare di tasca propria i lavori di ripristino dell’opera».

Italpress