Da “Gomorra” a Santa Francesca Cabrini: chi è l’attrice napoletana che sta sbancando i boxoffice americani

Cristiana Dell’Anna è diventata una star anche negli Usa. L’attrice italiana è infatti la protagonista di “Cabrini”, il film che racconta la storia della santa Francesca Cabrini, patrona degli emigranti e fondatrice della delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Un’epopea di fede al femminile, partita da sant’Angelo Lodigiano e arrivata nel cuore degli Stati Uniti seguendo i sogni e le sofferenze degli italiani cercavano fortuna in America. Il film, uscito l’8 marzo Oltreoceano, è attualmente al quinto posto del box office Usa ma la scorsa settimana era addirittura al quarto, dietro a blockbuster del calibro di ‘Kung Fu Panda 4’, ‘Dune – Parte 2’ e all’horror ‘Imaginary’. Il film internazionale arriverà prossimamente in Italia. Ma Cristiana Dell’Anna in questi giorni è impegnata con la promozione americana ed è stata ospite di alcuni dei più seguiti talk show televisivi, compreso ‘The View’ su Abc dove è stata intervistata da Whoopi Goldberg. Prodotto da Angel Studios, ‘Cabrini’ è diretto da Alejandro Gómez Monteverde che aveva già firmato il precedente successo di critica e botteghino “Sound of Freedom”.

Chi è Cristiana Dell’Anna che interpreta Francesca Cabrini

Cristiana Dell’Anna è nata a Napoli. Attrice bilingue nata a Napoli, all’età di vent’anni si trasferisce nel Regno Unito per studiare recitazione. Dopo un’intensa formazione professionale maturata a Londra, consolida le sue capacità interpretative esibendosi in vari spettacoli teatrali tra i quali ricordiamo “A Woman alone”, per il quale riceve una menzione speciale dal Time Out di Londra. Recita in numerosi short movies inglesi con ruolo da protagonista, come Moths di R. Glass, Godless nights di I. Gray e G. Hall e A perfect day for cake di C. Petro.