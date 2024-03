Briatore operato al cuore per un tumore cardiaco. L’imprenditore sui social: da domani si ricomincia, ma non trascuriamoci

Flavio Briatore è stato operato al cuore all’ospedale San Raffaele di Milano per un tumore cardiaco benigno. Una patologia scoperta, come ha raccontato lo stesso imprenditore con un video sul suo profilo Instagram, casualmente durante un controllo di routine. «Dieci giorni fa sono stato al San Raffaele per fare un check up e mi hanno trovato un tumore benigno nel cuore», spiega Briatore sui social. Poi, sottolineando l’importanza della prevenzione e dei controlli, aggiunge: «Sono intervenuti subito, sono stato dieci giorni al San Raffaele e sono sparito da tutti i social», racconta l’imprenditore nel video in cui si mostra provato e stanco.

Flavio Briatore operato al cuore a Milano

Briatore, dimesso ieri, è stato operato il 19 marzo da Francesco Maisano, cardiochirurgo del San Raffaele. Si è trattato di un intervento mini-invasivo, eseguito in toracotomia endoscopica, con circolazione extracorporea. Tutto è andato bene, e nel ringraziare medici e tutti coloro che gli sono stati accanto in questo momento delicato, Briatore ha voluto quindi porre comunque soprattutto l’accento sulla importanza della prevenzione.

L’imprenditore tra racconto e ringraziamenti, sottolinea l’importanza della prevenzione

«Ragazzi facciamo prevenzione, il check up tutti gli anni. Non dobbiamo trascurarci, la prevenzione è fondamentale», ribadisce l’imprenditore confermando che, lui stesso, effettua a cadenza regolare controlli medici ed esami specialistici. «L’ultimo era stato un paio di anni fa e la massa non c’era», confida in video a conferma della rilevanza di ceck up ciclici. Poi, passa ai ringraziamenti all’equipe di medici e, in particolare alla famiglia. «Voglio ringraziare Elisabetta Gregoraci che è stata con me sempre», dice Briatore. E Milano Today conferma: «L’ex moglie, infatti, non ha lasciato l’imprenditore solo nemmeno un momento in questa fase delicata». E da domani, conclude il paziente vip, «si ricomincia»…