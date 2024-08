Ministri e social, è Abodi il più cliccato dell’estate: è nell’olimpo delle interazioni digitali. La classifica

Agosto, interazione mia non ti conosco. Eccezione fatta per il ministro dello Sport Andrea Abodi che ha beneficiato del traino dei successi, di squadra e singoli, ottenuti dagli atleti azzurri alle Olimpiadi di Parigi. È questa la sintesi di Arcadia per raccontare questo mese social e digitale vissuto dai ministri, tra una medaglia d’oro, un tuffo al mare e qualche polemica agostana che ha tenuto banco sui temi dell’integrazione, della parità dei diritti e della sicurezza, così come su quelli della giustizia. Ad ogni buon conto, in ossequio alla sacralità italica per la pausa ferragostana, tutti i ministri hanno tirato il freno a mano, pubblicando in media meno post rispetto ai mesi precedenti.

Su Facebook allora troviamo le conferme del trio Matteo Piantedosi, Gennaro Sangiuliano e Giuseppe Valditara, con il ministro dell’Interno a guidare la classifica dei nuovi follower. Anche se, in particolare, è il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella a infiammare maggiormente i suoi follower con un post sul “binarismo sessuale”. Passando invece alle performance di Instagram, in questo mese nella classifica dell’engagement – che ci restituisce il valore di gradimento dei follower per l’account – a prendersi il podio sono Matteo Salvini, Alessandra Locatelli e Matteo Piantedosi. Mentre nel censimento della crescita percentuale dei nuovi follower si distinguono i ministri Giuseppe Valditara, Gennaro Sangiuliano e Andrea Abodi.

Ma non è ancora tutto. Su Twitter ci sono in questo mese, oltre alle conferme di Sangiuliano e Piantedosi, alcuni risultati meritevoli di notazione. Nella classificazione di interazione ai post, che ci dice quanto i follower sono stati coinvolti da un singolo post, si segnalano gli account del ministro Francesco Lollobrigida, di Andrea Abodi e di Matteo Piantedosi. Nel monitoraggio delle menzioni online e della propensione al coinvolgimento nel dibattito, come detto, i Giochi di Parigi hanno proiettato il ministro dello Sport, Andrea Abodi nell’olimpo delle interazioni digitali: con un bottino finale di 276.000 reaction ottenute dalla keyword nominativa.

Un risultato che lo piazza sul podio alle spalle di Matteo Salvini e molto prima di Antonio Tajani. Altrettanto significativi – sottolinea Arcadia nella sua analisi – sono però anche i risultati ottenuti da Eugenia Roccella che di menzioni ne ottiene complessivamente 103.000. E Matteo Piantedosi, che ne incassa 44.600.

(Italpress)