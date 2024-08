Sofia Loren, splendida 90enne, diva di sempre: e Los Angeles le dedica una retrospettiva-omaggio

S’intitola “Sofia Loren: La Diva di Napoli“, la retrospettiva-omaggio che celebra le opere più importanti della diva italiana amata in tutto il mondo, in programma all’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles dal 7 al 30 novembre.

La retrospettiva è dedicata alla straordinaria carriera di Sophia Loren e rappresenta il terzo appuntamento che sancisce la prestigiosa collaborazione siglata nel 2019 tra Cinecittà e il Museo, già sede di due prestigiosi omaggi dedicati a Pier Paolo Pasolini e Ennio Morricone.

Oltre a testimoniare questo legame speciale, la mostra “Sophia Loren: La Diva di Napoli” celebra il 90° compleanno della diva italiana per eccellenza (che ricorre il 20 settembre ndr), presentando i nuovi restauri cinematografici realizzati da Cinecittà.

(Italpress)